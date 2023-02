Miki Buzărnescu și-a luat fanii prin surprindere! Jucătoarea de tenis pozează sexy chiar și accidentată

Zilele acestea, Mihaela Buzărnescu (34 de ani) a postat, pe rețelele de socializare, imagini incendiare. Sportiva nu a mai ținut cont de bandajul de la picior și le-a arătat fanilor lenjeria intimă, în mare vogă la momentul actual.

Jucătoarea de tenis care ocupa, în anul 2018, locul 20 în ierarhia mondială, le-a arătat urmăritorilor de pe rețelele de socializare că vârsta nu este, cu siguranță, o scuză pentru a te etala. Doar în lenjerie intimă, dezbrăcată de inhibiții, Miki Buzărnescu și-a făcut un selfie în oglinda din casă, dar și un scurt video. Imaginile au primit sute de aprecieri.

După cum se poate observa și în poză, sportiva este accidentată la piciorul drept și poartă bandaj, dar acest detaliu minor nu a împiedicat-o să își etaleze tatuajele și, bineînțeles, lenjeria intimă.

(CITEȘTE ȘI: Clipe grele pentru Mihaela Buzărnescu. Jucătoarea de tenis, implicată într-un accident rutier)

Mihaela Burzănescu a trecut printr-o perioadă dificilă

Anul precedent a fost, cu siguranță, unul extrem de dificil pentru campiona mondială. Miki s-a confruntat cu multiple probleme de sănătate care au împiedicat-o să joace tenis la adevărata sa performanță. Cu toate acestea, așa cum se poate vedea și în imaginile postate recent pe conturile sale de socializare, se pare că a găsit puterea de a se recupera.

„Ultimele 6 luni din viața mea au fost grele pentru mine, din punct de vedere profesional. Sunt atât de recunoscătoare că m-am întors să joc după accidentarea mea. În viața personală, am dat totul așa cum dau și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, dar și acuzele din imaginația lui. Ce abuz mental! Toate acestea nu rămân nevăzute. Toate lucruri pe care le-am primit se vor întoarce în bine, la un moment dat, pentru mine”, spunea Mihaela Buzărnescu pe Instagram, în urmă cu ceva vreme.

(CITEȘTE ȘI: Nu mai există cale de împăcare! Mihaela Buzărnescu îi închide ușa în nas fotbalistului de la FCSB. „Mă bucur că am scăpat! Pur și simplu nu mai există” | GALERIE FOTO)