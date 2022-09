Nu mai există cale de împăcare! Mihaela Buzărnescu îi închide ușa în nas fotbalistului de la FCSB. „Mă bucur că am scăpat! Pur și simplu nu mai există” | GALERIE FOTO

Mihaela Buzărnescu și Marco Dulca au pus punct legăturii amoroase în primăvara anului 2022 cu scandal, sportiva acuzându-l pe fotbalistul FCSB-ului că ar fi supus-o, de-a lungul relației, la “insulte și umilințe”. Totuși, în ultimele zile, au apărut zvonuri potrivit cărora cei doi ar urma să-și mai acorde o șansă. În cel mai recent interviu, sportiva a lămurit întreaga situație.

Mihaela Buzărnescu a fost întâlnită la partidele jucate de FCSB, după transferul lui Marco Dulca la echipa antrenată de Nicolae Dică. În mod firesc, s-a speculat o posibilă împăcare. Jucătoarea de tenis susține, însă, că prezența ei la meciuri a fost doar o coincidență și exclude categoric o nouă relație cu mijlocașul.

„Îmi doream să merg la un asemenea meci cu miză, mai ales că se juca cu o echipă dintr-o altă țară. Acesta a fost motivul. Eu am vorbit cu cei de acolo, pentru că mă antrenam deja acolo înainte să vină respectiva persoană să se transfere la club. Vreau să clarific, a fost o pură coincidență, nu are nicio legătură una cu alta. Am mers la două meciuri, mai ales că au jucat acasă. În plus, orice echipă românească ar fi jucat acolo, mai ales pe Arena Națională, ar fi însemnat pentru mine un motiv de a merge, pentru că mă aflam și în țară, dar și pentru că nu mai participasem la un asemenea meci cu miză. Nu mai avem nicio legătură, mă bucur că am scăpat, că sunt bine, nu mai vreau știri pe acest subiect. Pur și simplu nu mai există„, a spus Mihaela Buzărnescu.

Cariera e pe primul plan! Mihaela Buzărnescu nu vrea să mai audă de Marco Dulca

În prezent pe locul 199 WTA, Mihaela Buzărnescu este pregătită să revină în top, cariera fiind, în clipa de față, pe primul plan pentru ea.

„Sunt foarte bine din punct de vedere personal. Dacă în viața personală ești mai jos, atunci nu-ți merge bine nici pe plan sportiv și invers. Mă bucur că am scăpat de evenimentul care a fost în trecut și vreau să pun punct„, a spus Mihaela Buzărnescu, potrivit Digi Sport.