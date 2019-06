Momente de groază pentru doi tineri din Timișoara! Cine îi aștepta în bucătărie, cu un cuțit, pregătit de atac

Cei doi tineri au povestit șocați de incidentul care îi putea costa viața. Totul s-a întâmplat după ce aceștia s-au întors de la cumpărături și s-au dus în bucătărie să aprindă lumina.

Victimele, care locuiesc la parter, au uitat să încuie ușa, iar când s-au întors acasă, în jurul orei 22.30, au auzit zgomote în bucătărie.

Proprietarul a mers să vadă ce se întâmplă, si așa a dat nas în nas cu hoțul, care tocmai înșfăcase niște bani lăsați pe masă.

“Am fost cu logodnica la cumpărături și când ne-am întors acasă am uitat să închidem ușa pentru că aveam mâinile pline de plase. La un moment dat, în timp ce ne uitam la televizor, logodnica mi-a spus că se aude ceva în bucătarie…. M-am ridicat și m-am dus spre bucătarie și m-am trezit față în față cu hoțul. Era întuneric și nu mi-am dat seama dacă are un cuțit sau altceva asupra lui și m-am retras spre ușă să aprind becul… Pentru că eu blocam ieșirea spre casa scării, individul a sărit pe geamul de la bucătărie în momentul când am aprins lumina”, a declarat pentru opiniatimisoarei.ro pagubitul.

Hoțul a reușit să fure 1.000 de lei rămași pe masa din bucătărie, înainte să fugă.

Tinerii au chemat Politia, iar oamenii legii au început cercetările pentru a găsi hoțul.