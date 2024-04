Momente emoționante la tribunal cu tatăl lui Sebi, unul dintre copiii uciși la 2 Mai. Ce s-a întâmplat la ultimul termen în dosarul lui Vlad Pascu

Cu lacrimi în ochi, tatăl lui Sebi, tânărul ucis în tragicul accident rutier de la 2 Mai, a păşit hotărât și cu ochii în lacrimi în sala de judecată pentru ultimul termen al procesului lui Vlad Pascu. La ora 10:00, când a început ședința, avocatul familiilor victimelor pregătise o strategie menită să amâne procesul până când se va stabili soarta magistratului.

Secția de judecători din Consiliul Superior al Magistraturii a optat pentru amânarea deciziei privind suspendarea, oferind astfel posibilitatea judecătoarei să-și susțină apărarea. Deși inspectorii judiciari au solicitat ca aceasta să nu mai participe la ședințele de judecată pe durata investigației disciplinare, CSM a preferat să amâne verdictul pentru a-i acorda judecătoarei timpul necesar pentru pregătirea apărării sale.

La Judecătoria Mangalia, se apropie un nou termen în procesul în care Vlad Pascu este acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală, conducere sub influența drogurilor și fugă de la locul faptei. Pascu a solicitat judecarea în procedură simplificată, ceea ce ar putea face acest termen ultimul, iar instanța să se pregătească să pronunțe verdictul.

Familiile celor decedați sau răniți în tragicul accident din 2 Mai au solicitat în mod repetat înlocuirea judecătoarei, însă cererile lor au fost respinse până în prezent.

Înainte de a intra în sala de judecată, tatăl lui Sebi a declarat hotărât că a venit cu speranța că nu va mai fi nevoit să se confrunte cu judecătoarea.

„Sincer, nu am venit cu niciun gând. Nu mai am nicio speranță, nu mai am nimic. (n.r. – Am venit) Cu gândul să nu o mai găsesc pe doamna judecător”, a spus cu ochii în lacrimi tatăl lui Sebi, conformAntena 3.