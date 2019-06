Momente emoționante pentru Codin Maticiuc. Cum a decurs prima băiță a fiicei sale după ce a fost creștinată

Codin Maticiuc este un tătic cu normă întreagă. De când a venit pe lume fetița lui, totul se învârte în jurul Smarandei. Ieri a fost botezul micuței, iar astăzi, tăticul s-a bucurat de prima baie a fetiței după ce a fost creștinată.

Botezul Smarandei a avut loc sâmbătă în lăcașul de cult ridicat chiar de tatăl lui Codin: biserica Sfântul Ilie din cartierul Titan, iar astăzi, cum cere tradiția, scalda după botez. Micuței Smarada i s-a făcut băița sub privirile emoționate ale tăticului său care a filmat tot momentul și a împărtășit emoțiile cu prietenii de pe Instagram.

Pentru băiță s-au pregătit tot felul de mirodenii, pentru ca Smaranda să aibă parte de noroc, sănătate, putere și rezistență fizică și nu numai!

Codin Maticiuc, mesaj emoționant pentru fiica lui

”Smaranda, fiica mea, s-a născut pe 04.04 la spitalul Mount Sinai din Southbeach, Miami și asta doar pentru că eu sunt aici pregătind Miami Bici.

Am primit mii de mesaje de felicitări pentru care va mulțumesc. În multe îmi spuneați ca ea este cea mai mare realizare a mea. Nu. Nu este. Este cea mai mare dragoste fără doar și poate. Sper sa reușesc sa îi ofer măcar jumătate din ce am primit eu de la ai mei, asta ar fi într-adevăr o realizare. Și nu ma refer strict financiar. Cred ca unui copil trebuie sa ii dai îndeajuns de mult încât sa poata face ceva dar nu îndeajuns de mult încât sa poată sa nu facă nimic.

Ma gândesc la oamenii pentru care venirea pe lume a copilului lor este cea mai mare realizare. Oare ce au făcut cu viața lor până-n acel moment? Ce fel de job au? Ce fac în timpul liber?

Nu am mari realizări pe acest pământ, sper sa urmeze însă. Visez sa renovez etajul 7 de la spitalul Fundeni unde s-a stins “fata de la #702”.

Ce am făcut însă deja? Am publicat o carte care a devenit bestseller. Am strâns scutece pentru spitalul de arși imediat după Colectiv. Am produs câteva filme. Am strâns câteva sute de mii de euro pentru diverse campanii umanitare din care cel puțin trei fetițe s-au vindecat de cancer și sunt vesele acum. Am urmat cursurile “actoriedefilm” și am jucat în Două Lozuri ca absolvire. Am pus umărul la orfelinatul construit de ai mei, Fundația Metropolis. Am scris nouă luni pentru Playboy România. Am contribuit la deschiderea unui centru de escalada pentru orbi. Am tras cu pistolul în filmul Hawaii și am făcut o cascadorie în Faci sau Taci.

Am schimbat o lege pentru persoanele cu handicap din România. Am câștigat câteva premii împreună cu Dan Chisu pentru București Non Stop. Am plantat un copac. Am fost ales speaker la venirea lui Caryl Ferey în România pentru lansarea romanului său Zulu. M-am ocupat de micile plăceri ale bunicului meu în ultimii săi ani de viață. Am înființat Unseen.ro care a devenit la scurt timp merchandise provider pentru UNTOLD și Neversea. Am participat la multe acțiuni de la Fundeni pentru copiii bolnavi de cancer prin Ofera in dar: UN Zambet. Am jucat în Meda. Am grijă de zece ani în fiecare lună de o batranica de a cărei situație am aflat la televizor. Am lansat Tshirt Factory.ro și doar câteva din modelele mele s-au vândut în multe mii de exemplare. Continui sa susțin un adăpost de câini maidanezi din Târgoviște. Am pus bazele WatchMe Productions care-mi produce primul film după scenariul meu: Miami Bici. Am fost și voi rămâne sprijin familiei și prietenilor” , i-a transmis Codin Maticiuc.