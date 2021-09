Momente grele pentru Adriana Bahmuțeanu! Vedeta își va lua în curând rămas bun de la cei doi copii. „Este greu să realizezi că…”

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au fost unul dintre cele mai „gălăgioase” cupluri din lumea mondenă. Cei doi au avut numeroase despărțiri și împăcări, însă în cele din urmă apele s-au liniștit. Aceștia au luat-o pe drumuri separate, iar acum Adriana Bahmuțeanu va trebui să se despartă și de cei doi copii ai săi.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au împreună doi băieți, în vârstă de 13 și 11 ani. Cei mici par că deja s-au săturat de meleagurile românești și își doresc să urmeze liceul în alte țări. Eduard, băiatul cel mic, este pasionat de cultura japoneză și își dorește să meargă să studieze la un liceu din Japonia. De asemenea, Maximus, în vârstă de 13 ani, învață limba chineză și vrea să meargă la liceu în Anglia, după ce va termina anul acesta clasa a VIII-a.

Cei doi copii par foarte hotărâți, iar Adriana Bahmuțeanu trece prin momente grele știind că în curând va trebui să se despartă de ei, chiar de la o vârstă destul de fragedă.

„Este greu să realizezi că ei au crescut, iar că tu îmbătrânești sau întinerești, depinde. Eu una întineresc când îmi văd copiii. E foarte greu, căci unii părinți își trăiesc tinerețea prin copii, însă nu este bine. Mi-a fost greu să intru în lumea copiilor mei.

Cel mare vrea să plece în Japonia, iar cel mic, în Anglia. Cu siguranță se îndreaptă spre IT. Avea 2 ani și desfăcea telecomanda. Copiii mei pot fi și gunoieri, și arhitecți, și orice. Eu îi susțin și îi iubesc oricum. Eu nu pot să mă opun, pentru că este decizia lor. Eu pot doar să le ghidez pașii, să le arăt ce e bine și ce rău, dar doar atât. Fiecare are viitorul lui când vine pe lume”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Antena Stars.

Silviu Prigoană, un tată responsabil

După divorț cei doi băieți au rămas în grija lui Silviu Prigoană, care s-a dovedit un tată responsabil și implicat. Acesta a declarat că este foarte atașat de copiii lui și încearcă să le ofere tot ce este necesar și mai mult. S-a implicat pe cât de mult a putut în creșterea și dezvoltarea lor și a ajuns chiar și să se ocupe de toate treburile casnice.

„Copiii mei s-au apucat singuri să învețe japoneză și chineză. Am încercat, fiind diferență de aproape 4 ani între ei, să stea mai mult separat și să fie fiecare cu gașca lui. Ne-a prins pandemia aici pe toți. Am renunțat la tot personalul pentru că asta a fost voința tatălui meu. Eu am fost mamă, tată, bucătăreasă, spălătoareasă. A fost foarte complicat în perioada respectivă. Șase luni nu am avut nimic, nici menajeră.

A fost totuși o perioadă fructuoasă din punctul de vedere al relaționării dintre copii și bunic, dintre mine și tata, dintre mine și copiii. Au stat la mama lor vreo doi ani și jumătate, timp în care ne-am văzut sporadic. Am gătit ciorbă, supă, fripturi. Trebuia să fac mâncare gătită la copii. Trebuia să mă orientez înspre regimul lui alimentar, pentru că el nu are voie să mănânce supracaloric”, a declarat Silviu Prigoană, în urmă cu ceva timp.

