Momente grele pentru Eric de Oliveira. Fostul fotbalist a suferit un AVC

O veste tristă a lovit fotbalul din România. Fostul fotbalist Eric de Oliveira (37 de ani) a suferit un atac vascular cerebral. Brazilianul a fost transportat de urgență la spital, iar acum se află în afara oricărui pericol.

Eric de Oliveira este unul dintre cei mai valoroși jucători străini care au evoluat în fotbalul românesc. În urmă cu trei ani, brazilianul a bifat o performanță extraordinară, el devenind jucătorul străin cu cele mai multe goluri marcate în prima ligă din România, și anume 65. De la finalul sezonului trecut, Eric face parte din staff-ul echipei Farul Constanța. Din păcate însă, problemele de sănătate se țin lanț de fostul fotbalist.

(NU RATA: Aurel Ghindaru a murit, la doar 52 de ani. Fusese un fotbalist important în anii 2000, l-a marcat pe “adevăratul” Ronaldo)

Eric de Oliveira a suferit un AVC. Brazilianul a fost imediat transportat la spital

Potrivit iAMSport.ro, în dimineața zilei de vineri, Eric de Oliveira a suferit un atac vascular cerebral. În jurul orei 09:50, brazilianul a ajuns la spital, unde medicii au intervenit prompt și l-au stabilizat. Eric este internat și acum în spital dar se află în afara oricărui pericol. Când s-a trezit, brazilianul le-a povestit apropiaților ce s-a întâmplat.

„Am avut un vas de sânge înfundat la cap. M-am lovit cu capul de perete când am căzut”, a spus Eric.

Mai mult, el chiar a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care a dorit să-i liniștească pe fanii și prietenii săi. „Dumnezeu m-a salvat din nou”, a scris Eric pe Instagram.

Eric se confruntă de mai mulți ani cu probleme de sănătate, el fiind chiar nevoit să-și încheie cariera de fotbalist. Mai exact, vasele de sânge de la piciorul brazilianului se înfundau, creându-i dureri și inflamații. Astfel, el a trebuit să se opereze, fiindu-i implantat un stent la nivelul piciorului pentru a-i permite o circulație mai bună a sângelui.

În vara anului trecut, Eric s-a confruntat cu o altă problemă de sănătate. În timp ce se afla cu familia sa la Mediaș, brazilianului i s-a făcut rău. El a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Târgu Mureș, unde s-a constatat că suferise un blocaj renal. Și această problemă a fost provocată de proasta circulație a sângelui de la nivelul piciorului.

Conștient de problemele cu care se confruntă, Eric a explicat că trebuie să-și schimbe total regimul alimentar, acesta fiind primul pas în recuperarea sa.

„Alimentația e prima care trebuie schimbată, tot ce ține de mâncare, de băutură. Am stat în spital cu niște pacienți care au avut probleme și m-au făcut să mă gândesc că mai importantă decât viața mea este familia. Și atunci trebuie să am grijă de viața mea ca să fiu cu familia mea”, spunea Eric, în urmă cu un an.

(CITEȘTE ȘI: Cum a ajuns Farul campioana României 2023. Moment istoric pentru Gheorghe Hagi)