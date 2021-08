Momente grele pentru Oana și Viorel Lis! Care este starea de sănătate a fostului edil al Capitalei. „O să mă iubească și după moarte”

Oana și Viorel Lis nu trec prin cea mai bună perioadă. Problemele de sănătate ale fostului edil al Capitalei încep să se accentueze, iar întreaga perioadă de pandemie l-a afectat destul de rău. Oana Lis se află în permanență lângă partenerul ei și încearcă să facă tot ce este nevoie pentru a îi face viața mai ușoară.

Recent, în cadrul unei emisiuni de televiziune, Oana Lis a declarat că starea de sănătatea a soțului ei nu este una prea bună, iar fostul edil începe să simtă tot mai mult acest lucru. Se pare că Viorel Lis aduce tot mai des în discuție momentul în care se va stinge din viață și i-a lăsat Oanei Lis instrucțiuni calare.

Oana Lis a declarat că soțul ei a deschis subiectul înmormântării, a decis și locul unde va fi îngropat și și-a exprimat ultimele dorințe. (CITEȘTE ȘI: OANA LIS, DECLARAȚIE DE DRAGOSTE PENTRU SOȚUL EI, VIOREL! ”MI-A SCHIMBAT VIAȚA”)

„Am discutat și el îmi zicea că o să mă iubească și după moarte, vorbeam despre groapă, despre unde ar vrea să fie îngropat. Și eu aș vrea să fiu îngropată lângă el. Sunt lucruri normale, sunt lucruri greu de discutat, dacă n-aș fi fost psiholog n-aș fi putut.” , a declarat Oana Lis, la Antena Stars.

Oana și Viorel Lis, escapadă e litoral

Chiar dacă starea de sănătate a lui Viorel Lis nu este una prea bună, cei doi parteneri au avut parte de o mică escapadă la mare. Fostul edil și-a petrecut timpul mai mult în camera de hotel, iar Oana a avut parte de câteva momente de relaxare alături de prieteni.

„Viorel nu poate să vină pe plajă pentru că e prea mult de mers pentru el, diseară mă întâlnesc cu niște prieteni. Eu nu plec fără el pentru că mi se pare aiurea să-l las acasă, dar în același timp am și eu libertate, pot să ies și să am programul meu. În același timp pot să am grijă și de el.”, a mai spus Oana Lis.

(VEZI ȘI: GESTUL RUȘINOS PE CARE L-A FĂCUT OANA LIS PE STRADĂ! ”NU AM PUTUT SĂ MĂ MAI ABȚIN”)