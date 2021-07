Gestul rușinos pe care l-a făcut Oana Lis pe stradă! ”Nu am putut să mă mai abțin”

Oana Lis a mărturisit în cadrul unui interviu pentru Antena Stars un moment în care a fost pusă în ”dificultate” în public, în Capitală. Gestul pe care soția lui Viorel Lis l-a făcut în public este unul rușinos, însă blondina se scuză spunând că nu a putut să se abțină. Ce a făcut, de fapt, Oana Lis?

Soția lui Viorel Lis a povestit pentru Antena Stars cum a fost nevoită să facă un gest rușinos în public din „disperarea” că nu găsește o toaletă public. Aflată în public, Oana Lis a fost nevoită să își îndeplinească nevoia fiziologică chiar în public, nefiind prima oară când ar face acest lucru. Din cauza faptului că a fost nevoită să stea foarte mult timp în trafic, Oana Lis a fost nevoită să recurgă la acest gest rușinos în public. Chiar dacă gândul inițial a fost să caute o toaletă publică, pe care nu a găsit-o, a dorit să meargă într-un restaurant, să cumpere ceva și apoi să folosească baia. Însă, nici de data aceasta nu a avut noroc, după ce a stat mai bine de o oră în trafic. Astfel că, pentru a ”rezolva” problema, Oana Lis a oprit într-o parcare.

”Era un autocar acolo și când am plecat am văzut că era lume în autocar, dar, îți dai seama, nu mi-a mai păsat, sunt nevoi fiziologice și nu am putut să mă mai abțin. Nu e numai vina noastră, că nu e frumos să faci lucrul ăsta, dar nu sunt toalete publice”, a declarat Oana Lis la TV.

Ce spune Oana Lis despre relația cu fostul edil al Capitalei?

Vedeta a susținut mereu că nu pentru banii pe care-i avea în cont s-a implicat într-o relație cu Viorel Lis, ci altele au fost motivele care au făcut-o să rămână alături de acesta. Iar pentru a sublinia acest aspect, Oana, în urmă cu ceva timp, a și făcut o postare pe marginea acestui subiect.

“Viorel – „Tu ți-ai petrecut tinerețea cu mine. Eu, bătrânețea cu tine!” Deci, care dintre noi a ieșit mai câștigat!??? Hai să vă mai aud pe unii dintre voi care comentează aiurea pe site-uri de elementul „bani” !

Trebuie să fii tare prost să crezi că o femeie ca mine, prin cercurile în care m-am învârtit la viața mea nu am avut niciodată succes la un bărbat și tânăr și cu bani sau chiar ocazia să plec din țară cu un străin. Dar ceva mai puternic decât orice ne-a apropiat și ne-a ținut împreună în ciuda tuturor!”, a scris aceasta pe rețelele de socializare în urmă cu ceva timp.

