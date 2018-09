Momente ȘOCANTE la US Open! Serena Williams l-a făcut ”hoț” și ”mincinos” pe arbitrul spaniol!

UPDATE: 17:00 – WTA a anunţat, duminică, faptul că va investiga comportamentul Serenei Williams din finala US Open, pentru a stabili dacă jucătoarea americană va fi sancţionată, potrivit As . „Au fost probleme care au avut loc în timpul meciului şi care trebuie investigate. Însă în această seară este momentul să sărbătorim aceste două jucătoare incredibile, ambele cu mare integritate. Naomi este o campioană meritorie, iar Serena a jucat cu clasă” , a precizat WTA, conform sursei citate.

—————-

Serena Williams a încercat din răsputeri să obțină cel de-al 24-lea titlu de Grand Slam din carieră, însă a fost oprită de Naomi Osaka. Campioana din Compton a avut un conflict cu arbitrul partidei, Carlos Ramos.

Serena Williams a primit nu mai puțin de trei penalizări pentru „code violation”: prima pentru coaching, după ce arbitrul de scaun, Carlos Ramos, l-a observat pe antrenorul Serenei, Patrick Mouratoglou, făcând gesturi cu mâinile din loja acesteia.

Serena s-a repezit imediat către arbitru și i-a spus că ea niciodată nu primește sfaturi în timpul punctelor şi că nu trişează. ”Mai degrabă pierd, decât să trișez”, a răbufnit jucătoarea. Apoi, chiar dacă problemele păreau a se fi terminat, iar jocul reintrase în normalitate, Serena Williams a fost penalizată cu un punct după ce a dat de pământ cu o rachetă. Osaka recuperase break-ul şi dusese scorul la 3-3.

De data aceasta, Serena Williams şi-a pierdut cumpătul, lucru care s-a mai întâmplat de două ori la US Open. În 2009, împotriva lui Kim Clijsters, în timpul semifinalei, Serena i-a spus arbitrului că, dacă ar putea, ”ar lua mingea și i-ar băga-o pe gât”. În finala din 2011, Serena Williams a acuzat-o pe arbitrul de scaun, Eva Asderaki, că este ”hater” și ”urâtă pe dinăuntru”.

În conflict cu arbitrul de scaun

În meciul împotriva lui Naomi Osaka, Williams și-a adus aminte și de acele incidente: „Incredibil, de fiecare dată când joc aici, am probleme. Nu am primit sfaturi de la antrenor. Mai degrabă pierd decât să trișez. Eu nu trişez. Trebuie să faci un anunţ. Am o fiică şi lupt pentru ceea ce e bine pentru ea. Îmi datorezi nişte scuze. Să-mi ataci caracterul este greşit. Nu o să mai arbitrezi niciodată o finală. Nu o să mai fi niciodată pe teren cu mine cât timp o să mai trăiesc. Tu eşti mincinosul. Spune-o! Spune că îţi pare rău! Cum îndrăzneşti să insinuezi că trişez?”, i-a spus Serena arbitrului de scaun, Carlos Ramos.