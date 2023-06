Momente tulburătoare cu mama lui Stephan Pelger. Cum a venit femeia tocmai din Germania: „O să dureze până realizez”

Mama lui Stephan Pelger este devastată de durere, după moartea fiului său. Designerul a trecut printr-o perioadă extrem de grea, înainte să-și dea ultima suflare, pentru că cea care l-a crescut de la vârsta de un an a luptat mult timp cu o boală cumplită. Acum, femeia a primit o nouă lovitură: decesul băiatului ei!

Vestea morții lui Stephan Pelger a venit ca un trăsnet în showbizul românesc. Familia și apropiații sunt cuprinși de durere, după ce au aflat că designerul și-a pus capăt zilelor din cauza depresiei. Creatorul de modă se confrunta cu grave probleme dinainte să-și încheie socotelile cu viața. Se pare că greutățile și-au pus amprenta asupra lui și nu a mai rezistat. Mama lui adoptivă a avut probleme majore de sănătate. A dus o luptă crâncenă cu cancerul, multă vreme. Femeia l-a crescut pe Stephan de la vârsta de un an și l-a iubit precum copilul ei.

“Sunt înfiat de la un an. Nu pot să zic că țin minte foarte multe, dar cred că am tras loz în plic din punctul acesta de vedere, pentru că am ajuns într-o familie care este nu frumoasă, este absolut armonioasă, iubitoare! Educația pe care am primit-o, posibilitățile pe care mi le-au oferit… nu cred că aș fi nimerit mai bine în niciun loc pe această lume. Nu mi-am căutat părinții biologici niciodată. N-am vrut să știu nimic. Ea este mama mea, el este tatăl meu! Nu există altceva”, spunea Stephan.

Mama lui Stephan Pelger, sfâșiată de durere

Cea care l-a crescut pe regretatul creator de modă a venit din Germania să ia parte la slujba făcută în memoria acestuia. Femeia este devastată de durere, iar tristețea i s-a citit pe chip. Mama lui Stephan Pelger are peste 80 de ani și abia a putut să fie prezentă la ceremonia organizată în amintirea designerului. Și-a adus aminte cât de greu i-a fost să-l adopte pe Stephan, dar și ce frumoase au fost momentele petrecute alături de el.

„Încă mă simt bine, dar o să dureze până o să realizez. Încă nu am realizat că Stephan, copilul nostru înfiat…a fost copilul nostru înfiat (…) Acum un an…noi atunci l-am văzut unde stătea și o săptămână mai târziu l-am avut în casă. Gândiți-vă la asta, în Germania o săptămână durează o înfiere, aici durează doi ani”, a mărturisit îndurerată mama lui Stephan Pelger.