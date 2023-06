Designerul Stephan Pelger era găsit fără suflare, joia trecută, în locuința lui: se spânzurase! Problemele de tot felul nu i-au dat pace în ultimii ani, iar creatorul de modă a cedat și a luat decizia capitală. Mezzosoprana Andreea Ilie, cea mai bună prietenă a lui, este, încă, în stare de șoc. Nu-i vine să creadă că Stephan s-a stins, prietenul ei cu care trebuia să se întâlnească la un eveniment chiar cu o zi înainte. Nu-i dau pace gândurile, crede că ar fi putul să-l salveze dacă ar fi dat, atunci, o fugă până la el acasă. Așa a fost să fie. Trupul neînsuflețit al lui Pelger urmează să fie incinerat, iar apoi va ajunge în Germania, unde se află mama lui. Până atunci, prietenii, cei care l-au prețuit vor putea să-și ia un ultim rămas bun de la el. Când se va întâmpla? CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Andreea Ilie a dezvăluit ce se va întâmpla în următoarele zile. ”Înmormântarea este joi, la ora 11, la Capela Luterană. Am înțeles că se va face doar comemorare și după aceea îl incinerează și-l duce în Germania. Eu trebuie să cânt Ave Maria la capelă. Nu știu dacă voi putea, cum voi fi… Eu știu că el și-ar fi dorit asta și m-a rugat mama lui, acum. El mă suna pe video și o punea pe mama lui și vorbeam cu ea. Chiar dacă nu am cunoscut-o față în față, mereu o suna, în fiecare zi”, a dezvăluit Andreea Ilie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Andreea Ilie, devastată de moartea prietenului ei, Stephan Pelger

Mezzosoprana avea să povestească și ce s-a întâmplat în ziua în care trebuia să-l întâlnească pe designer. ”În seara dinainte de evenimentul Viva, i-am dat mesaj să vină, că așa rămăsese, și mi-a zis că nu vine, că are muncitori în casă.

Așa mi-e ciudă că nu am apelat la el să-mi dea rochie la Viva… Nu m-am gândit, că puteam să merg atunci la el acasă. Luasem rochie din altă parte, mă gândisem să nu apelez… Că e ocupat… Noi am vorbit în ziua aia. Nicio clipă nu m-am gândit la ce o să se întâmple, îți dai seama. Eu, de două zile, am slăbit în ultimul hal, nici acum nu-mi vine să cred”, a dezvăluit artista (Vezi AICI toate declarațiile).

Stephan Pelger, celebrul designer vestimentar, s-a sinucis pe 8 iunie 2023, în locuința lui, iar un vecin a găsit trupul neînsuflețit al bărbatului de doar 44 de ani.

Suferea de depresie de ani buni și avea insomnie, motiv pentru care lua frecvent pastile. A încercat să revină la o viață normală, dar nu a reușit. În seara dinaintea tragediei, Pelger intrat în restaurantul The Dream, din București, unde a consumat 12 pahare de vin. Se întorsese de la munte, unde-și consumase weekend-ul, și era mâhnit. A doua zi avea să-și pună capăt zilelor.