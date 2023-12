Momentele cumplite prin care a trecut Ozana Barabancea: sfătuită să facă avort, certată cu toți prietenii! ”Tu vrei să divorțezi, dă copilul afară!”

Într-o ediție specială de 1 DECEMBRIE a podcastului „ALTCEVA”, Ozana Barabancea și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentele cumplite prin care a trecut în momentul în care a aflat că era însărcinată cu cel de-al doilea copil al său. Toți apropiații au sfătuit-o să avorteze, iar atunci când nu s-a întâmplat, aceștia au întrerupt legăturile cu artista.

Pentru că, în acea perioadă, Ozana Barabancea se afla în divorț cu Sorin Terinte. Ea a aflat în a patra lună că urma să aducă pe lume un al doilea copil, iar toată lumea spera ca artista să nu păstreze sarcina. Decizia Ozanei avea să-i aducă, însă, numai beneficii în plan profesional.

Ozana Barabancea a fost îndemnată de apropiați să n-o nască pe Gloria

Adrian Artene: Ați simțit-o vreodată pe mama?

Ozana Barabancea: Da, bineînțeles. Nu știți ce făceam eu! Am luat o poză cu părinții mei când eram amărâtă rău, eram supărată, și am pus poza cu fața la oglindă și mă uitam la imaginea din oglindă a pozei și am început să îi bag în ședință și să mă cert cu ei. „Ce faceți voi cu mine? Dar cui m-ați lăsat voi? Dar unde ați plecat voi?”. Și, ca să vezi că rugăciunea este foarte importantă mai ales când este adresată, adresabilitatea are un rol imens, la puțin timp am rămas gravidă cu Gloria. Dumnezeu mi-a dat-o incredibil. Am luat lozul cel mare. Eu nu știam că eram gravidă până în luna a 4-a. M-am dus la doctor și mi-a zis „Mai aveți trei zile și intrați în ilegalitate. Vedeți ce faceți. Duceți-vă la radiologie”. M-am dus și eram regina reginelor. Simțeam că eram gravidă și eram fericită. Toată lumea mi-a spus „Domne, tu vrei să divorțezi. Dă copilul afară”. Am urcat pe masă, era un doctor, țin minte, gras, roșu, fuma țigară după țigară, pe vremea aia se putea fuma în interior, și vorbea cu asistenta „Da, 60% e fată, frumoasă ca mă-sa”. Când am auzit asta mi-a tresărit inima. Fizic. Simțeam că-mi pocnește inima de fericire. Am sunat pe toată lumea. Am sunat-o pe soră-mea, am sunat-o pe mătușa mea , toată familia. Nimeni nu mi-a spus „Bravo, felicitări!”. Toată lumea mi-a spus „Hai, domne, ești nebună? Potolește-te! Ce-ți mai trebuie? Ești vai de capul tău”.

Adrian Artene: Era șubredă căsnicia în perioada respectivă.

Ozana Barabancea: Da. Eram în divorț. Am lăsat copilul, m-am certat cu toți prietenii, cu toată lumea. Mi s-au deschis toate ușile. Au început să sune telefoanele. Am avut proiecte, concerte, am avut cântări, am vrut să-mi termin și facultatea, pentru că eu am făcut facultatea, dar nu am luat licența că am plecat în Marea Britanie. Când să-mi iau licența… nu s-a mai putut! Erau 12 ani distanță. Nu mă mai primea nimeni.

