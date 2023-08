Momentul care l-a emoționat până la lacrimi pe Dani Oțil. Ce s-a întâmplat în timpul cununiei religioase cu Gabriela Prisăcariu

Data de 30 iulie 2023 a fost încărcată cu energii pozitive, emoții și zâmbete. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au cununat religios la Mănăstirea Cașin, în prezența oamenilor dragi din viețile lor. Familia, nașii și alți apropiați au fost prezenți la momentul din biserică. În timpul ceremoniei religioase, prezentatorul TV s-a emoționat până la lacrimi, aspect care poate fi observat și în imaginea de mai jos. Însă, ce l-a făcut pe soțul Gabrielei Prisăcariu să plângă? Despre acest aspect a vorbit chiar nașul Tinu Vidaicu. Iată detalile mai jos, în articol.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au cununat religios în data de 30 iulie 2023. Momentul a fost extrem de emoționant, mai ales pentru cei doi miri. Lui Dani Oțil i-au dat lacrimile, în timp ce se afla în biserică, alături de soția lui. Momentul a fost comentat chiar de nașul lor, soțul Roxanei Ionescu. De altfel, după ce slujba de la biserică a ajuns la final, cei doi îndrăgostiți, familiile și invitații s-au deplasat către petrecerea care a avut loc la Buftea. Localul din Buftea a fost aranjat așa cum și-au dorit, iar imagilie pot fi văzute aici. Totodată, CANCAN.RO v-a arătat rochia splendidă pe care Gabriela Prisăcariu a îmbrăcat-o duminică. Fotografiile exclusive sunt disponibile aici.

Tinu Vidaicu a spus ce l-a emoționat pe Dani Oțil în timpul cununiei religioase

Despre acest moment emoționant a vorbit chiar nașul Tinu Vidaicu. A mărturisit ce l-a emoționat atât de tare pe prezentatorul TV. Soțul Roxanei Ionescu a spus că, alături de Dani, s-a aflat atât tatăl lui, cât și micuțul Tiago.

„Emoționați au fost cu siguranță. Părintele era și un fel de «entretainer». L-am felicitat, a fost foarte bun. Avea cuvintele la el și momentul pe care l-a realizat, aducându-l în față pe tatăl lui Dani, a fost «on top of all». Adică l-a adus și pe tatăl lui, era și Tiago, cel mic, tot momentul ăsta, în care și Gabriela era emoționată, l-a emoționat și pe el”, a spus Tinu Vidaicu, la Antena Stars.

Ce spunea Gabriela Prisăcariu înainte de cununia din biserică

De altfel, Gabriela Prisăcariu a făcut o serie de declarații, înainte de a lua parte la ceremonia din biserică, alături de Dani Oțil. Mărturisea că este foarte emoționată!

„Dani zice că se însoară a doua oară cu aceeași femeie, dar nu e așa, facem cununia religioasă și va fi vara asta. Îmi place să pregătesc din timp toate detaliile și le am puse la punct. Cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea. De când am născut, am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.

Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, a declarat Gabriela Prisăcariu, la Antena Stars.

Sursă foto: CANCAN.RO, Instagram Gabriela Prisăcariu