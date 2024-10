Momentul în care Adele începe să plângă, după ce o vede pe Celine Dion în public, la un concert. I-a sărutat mâna

Un moment emoționant a avut loc în timpul concertului susținut de Adele în Las Vegas weekend-ul acesta. Cântăreața britanică a observat-o pe Celine Dion în public și a izbucnit în lacrimi.

În timp ce cânta, Adele a devenit vizibil mișcată la vederea lui Celine Dion, de care s-a apropiat pentru o îmbrățișare. Mulțimea a fost extaziată, publicul prezent începând să strige de bucurie, arată imaginile postate online.

După îmbrățișare, a fost vizibil că Dion avea lacrimi în ochi, părând a fi la fel de copleșită de moment ca Adele. Adele a cerut chiar mulțimii să o ajute să termine de cântat melodia, arată CNN.

La un moment dat, Dion s-a ridicat să facă o plecăciune după ce Adele a spus mulțimii că Dion este „unul dintre oamenii mei preferați din toate timpurile”. După interacțiune, Celine Dion i-a sărutat mâna lui Adele, în semn de mulțumire pentru gest.

Unbelievable moment, ADELE seeing Céline Dion in the audience #Adele #CELINE pic.twitter.com/kgy2IvK7ct

— Tod Novak (@todnovak) October 27, 2024