Ți se rupe sufletul! Imagini cutremurătoare cu Celine Dion, în timp ce filma pentru propriul documentar: „E ca și cum nu ai control asupra ta”

Celine Dion (56 de ani) se luptă, zi de zi, cu o boală incurabilă. Celebra artistă a fost diagnosticată, în urmă cu doi ani, cu o afecțiune neurologică. De atunci, starea sa de sănătate s-a degradat din ce în ce mai mult. În timp ce filma pentru propriul documentar, „I Am: Celine Dion”, a experimentat noi convulsii. Atenție, urmează imagini care pot afecta emoțional.

Celine Dion traversează o perioadă foarte dificilă din punct de vedere medical. Celebra cântăreață în vârstă de 56 de ani suferă de Sindromul Persoanei Rigide, iar despre diagnosticul crunt vorbește în documentarul „I Am: Celine Dion”. În timpul filmărilor, artista a suferit o serie de convulsii, iar imaginile care circulă pe internet sunt cutremurătoare.

Imaginile surprinse de echipa de filmare sunt greu de privit. Artista a fost filmată în timpul unor convulsii agresive. Când a avut loc criza, se afla în timpul unei consultații medicale. Pentru atenuarea spasmelor musculare, unul dintre medici i-a administrat un spray nazal. În imaginile cutremurătoare, cântăreața țipă de durere și plânge, iar trupul prezintă mișcări incontrolabile. Documentarul respectiv va fi disponibil pe Amazon Prime. A început să își revină abia după zece minute. A vorbit despre problemele de sănătate.

Cântăreața în vârstă de 56 de ani a precizat că boala a apărut din cauze necunoscute. Din cauza condiției medicale, și-a anulat anumite evenimente artistice.

„La început m-am întrebat: de ce eu? Cum s-a întâmplat asta? Ce am făcut eu? Este vina mea? Viaţa nu îţi dă niciun răspuns. Trebuie doar să o trăieşti! Am această boală dintr-un motiv necunoscut. După cum văd eu lucrurile, am două opţiuni. Fie mă antrenez ca un atlet şi muncesc foarte mult, fie mă deconectez şi se termină, stau acasă, îmi ascult cântecele, stau în faţa oglinzii şi îmi cânt. Am ales să lucrez cu tot corpul şi sufletul meu, din cap până în picioare, cu o echipă medicală. Vreau să fiu cât mai bună. Scopul meu este să văd din nou Turnul Eiffel! … Am această forţă în mine. Ştiu că nimic nu mă va opri”, spunea Celine Dion, pentru Vogue France.