Celine Dion face dezvăluiri cutremurătoare, după ce a fost diagnosticată cu o boală rară și incurabilă: „Am avut coaste rupte de la spasme”

Starea de sănătate a artistei Celine Dion (56 de ani) este extrem de fragilă. În anul 2022, cântăreața a fost diagnosticată cu o boală rară și incurabilă. Se află sub supraveghere medicală, iar aparițiile sale în public sunt din ce în ce mai rare. Vedeta a mărturisit, în cadrul unui interviu, că a traversat clipe dificile – spasmele pe care le are i-au rupt coastele.

Celine Dion se confruntă cu mari probleme de sănătate. În urmă cu doi ani, cântăreața în vârstă de 56 de ani a fost diagnosticată cu o tulburare neorologică. Boala este incurabilă și rară. În ultimele luni, starea de sănătate a artistei s-a degradat. Aparițiile publice sunt din ce în ce mai rare, iar în spațiul public mărturisea ce dorință arzătoare are înainte de moarte. Boala nu o împiedică pe vedetă să se bucure de viață și de familia ei.

În cadrul unui interviu pentru NBC News, cântăreața în vârstă de 56 de ani a vorbit deschis despre boala care îi macină organismul. În interviul televizat, vedeta a mărturisit că, în momentele când boala a dat semne severe, au fost generate și alte probleme de sănătate. Spasmele i-au rupt coastele.

Vezi și CÉLINE DION, GEST SURPRINZĂTOR! GRAV BOLNAVĂ, CELEBRA CÂNTĂREAŢĂ A UIMIT PE TOATĂ LUMEA

Citește și TAYLOR SWIFT SE TEME PENTRU VIAȚA EI! CÂNTĂREAȚA AMENINȚĂ CĂ ÎL VA DA ÎN JUDECATĂ PE STUDENTUL CARE ÎI URMĂREȘTE AVIONUL PRIVAT

Din cauza situației medicale, Celine Dion a fost nevoită să își amâne sau să își anuleze anumite evenimente. Boala o împiedică să își utilizeze corzile vocale, motiv pentru care a trebuit să se retragă de pe scenă. Totodată, cântăreața face terapie fizică și vocală de 5 ori pe săptămână. Nu cunoaște care ar fi factorul declanșator al bolii.

„La început m-am întrebat: de ce eu? Cum s-a întâmplat asta? Ce am făcut eu? Este vina mea? Viaţa nu îţi dă niciun răspuns. Trebuie doar să o trăieşti! Am această boală dintr-un motiv necunoscut. După cum văd eu lucrurile, am două opţiuni. Fie mă antrenez ca un atlet şi muncesc foarte mult, fie mă deconectez şi se termină, stau acasă, îmi ascult cântecele, stau în faţa oglinzii şi îmi cânt. Am ales să lucrez cu tot corpul şi sufletul meu, din cap până în picioare, cu o echipă medicală. Vreau să fiu cât mai bună. Scopul meu este să văd din nou Turnul Eiffel! … Am această forţă în mine. Ştiu că nimic nu mă va opri”, spunea Celine Dion, pentru Vogue France.