Această femeie din America suferă de o boală extrem de rară. Sadie nu are amintiri: ”Sunt unul dintre puținii oameni diagnosticați oficial”

O femeie din SUA a fost diagnosticată cu o boală extrem de rară. Sadie Dingfelder și-a deschis sufletul și a povestit chinul prin care trece de ani buni. Iată ce înseamnă afecțiunea SDAM.

Există „amintirile de bază” care sunt descrise ca fiind un set specific de amintiri care au mai multă valoare emoțională decât altele. În timp ce afecțiuni precum demența apar adesea odată cu înaintarea în vârstă, iar amnezia ar putea fi rezultatul unei traume cerebrale, memoria autobiografică gravă deficitară (SDAM) este o afecțiune cu care un pacient trebuie să trăiască pentru tot restul vieții sale.

Să nu ai amintiri cu familia, prietenii, soțul/soția sau copiii care să-ți încălzească inima este crunt. Până în 2015, această boală rară nu a fost identificată corect. Astfel, pe întreg mapamondul, există mulți oameni trăiesc care trăiesc cu acestă afecțiune, dar nu știu că o au. Sadie Dingfelder este una dintre persoanele care se conffruntă cu această problemă de sănătate. A decis să-și deschidă sufletul și să vorbească despre cum arată viața ei, după primirea diagnosticului crunt din partea medicilor.

„Lucram la Washington Post când am descoperit că sufăr de orbire a feței (n.r. Prosopagnosia cunoscută și sub denumirea de orbire a feței, este o tulburare cognitivă a percepției feței în care capacitatea de a recunoaște fețele familiare, inclusiv propria față, este afectată, în timp ce alte aspecte ale procesării vizuale și funcționarea intelectuală rămân intacte). Asta m-a condus într-o groapă de iepure unde am aflat și că am o memorie autobiografică grav deficitară. Sunt unul dintre puținii oameni diagnosticați oficial cu SDAM”, a mărturisit Sadie Dingfelder pe platforma Reddit.