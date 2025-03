După 13 ani, Cameron Diaz din nou la Săptămâna Modei de la Paris. De ce revine actrița sub lumina reflectoarelor

Cameron Diaz și-a făcut prima apariție la Săptămâna Modei de la Paris pentru prima dată din 2012, la show-ul Stella McCartney, pe 5 martie.

Ultima dată când Diaz a apărut la Săptămâna Modei de la Paris – sau la orice Săptămână a Modei – fusese pentru spectacolul Valentino Haute Couture în 2012, conform E! ONLINE.

Actrița din “Annie” a revenit la eveniment după 13 ani, participând la show-ul Stella McCartney Womenswear toamnă – iarnă 2025-2026. Vedeta din “Something About Mary” a fost văzută stând în primul rând la spectacol alături de Kate Moss, Anna Wintour și Tom Ford.

Pentru marea sa revenire la sărbătoarea modei din acest an, vedeta din “Holiday” a pozat, de asemenea, pentru o ședință foto cu fotograful Mary McCartney, sora Stellei și fiica lui Paul McCartney cu regretata Linda McCartney.

Cameron, în vârstă de 52 de ani, a apărut ultima dată la Săptămâna Modei de la Paris în ianuarie 2012, unde a stat în primul rând la spectacolul Valentino Haute-Couture primăvară/vară 2012.

Recenta vizită a lui Cameron Diaz la Săptămâna Modei face parte dintr-o serie de apariții recente ale vedetei, care luase o pauză de la Hollywood în favoarea unei vieți mai liniștite.

În ianuarie, Cameron și-a făcut prima apariție pe covorul roșu după cinci ani, pentru premiera de la Berlin a filmului “Back in Action”, pentru care vedeta revenise din perioada de retragere de la Hollywood pentru a îl filma în 2022.

Cameron părăsise lumina reflectoarelor pentru a petrece mai mult timp cu familia ei – Benji Madden, cu care este căsătorită de zece ani, fiica Raddix, în vârstă de cinci ani, și fiul Cardinal, în vârstă de 12 ani.

„Totul se schimbă, întreaga ta perspectivă, întreaga ta lume, înțelegerea ei. În cazul meu, nu am mai făcut un film în timp ce aveam o familie. Deci, se schimbă toate căsuțele care trebuie bifate. Acesta este cel mai important, iar apoi toate celelalte trebuie să se alinieze pentru a susține acest lucru.”

Cu toate acestea, în cele din urmă Cameron a decis că era pregătită să înceapă să lucreze din nou. Motivul pentru care actrița care a jucat în seria “Shrek” a decis să renunțe la inactivitate a fost coechipierul ei din “Back in Action”, Jamie Foxx.

„Nu i-am putut spune nu lui Jamie”, a spus Cameron, care a mai lucrat cu Foxx, câștigător de Oscar, la filmele “Any Given Sunday” din 1999 și “Annie” din 2014, în timp ce vorbea într-un panel la Fortune’s Most Powerful Women Summit anul trecut. “Mi-a spus: „Vino cu mine”. Iar eu i-am spus: ‘Bine, hai s-o facem’. Este al treilea nostru film împreună.”

„Ultimul film pe care l-am făcut a fost ‘Annie’ cu Jamie”, a spus ea în timpul unei apariții la The Tonight Show Starring Jimmy Fallon în 2022, “și astfel primul film acum la revenire este acest film cu Jamie”.