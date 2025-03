Dragoste până la moarte: Soția lui Gene Hackman a murit de inimă rea după ce l-a găsit mort pe actor? Teoria cutremurătoare luată în calcul de autorități

Misterul din jurul morții lui Gene Hackman și a soției sale, Betsy Arakawa, devine și mai tulburător pe măsură ce anchetatorii așteaptă rezultatele autopsiei și ale raportului toxicologic. Între timp, o teorie șocantă începe să prindă contur: ar fi vorba despre cauze naturale, însă nu unele obișnuite. Surse apropiate anchetei iau în calcul posibilitatea ca Betsy să fi murit de inimă rea, după ce l-ar fi descoperit pe actor fără suflare.

Hackman, în vârstă de 95 de ani, și Arakawa, în vârstă de 65 de ani, au fost descoperiți în casa lor din Santa Fe, New Mexico, de către un agent de securitate din cartier, după ce lucrătorii de la dezinsecție au raportat că nu au putut lua legătura cu rezidenții, conform DAILY MAIL.

Autoritățile care investighează decesele au declarat deja că o scurgere mortală de monoxid de carbon este puțin probabilă, dar acum un expert care nu este implicat în anchetă se pronunță cu privire la o altă teorie – că soția lui Hackman, Betsy, ar fi murit din cauza unei „inimi frânte”.

Ce a afirmat un expert independent

James Gill, medic legist șef al Biroului medicului legist șef din Connecticut, a explicat posibilitatea ca Arakawa să își fi descoperit soțul mort și să-i fi cedat inima și ei din cauza supărării.

Gill a luat în considerare anterior o altă posibilitate, și anume ca Hackman și Arakawa să fi murit prin „sinucidere în doi”, ceea ce i s-a părut puțin probabil. Medicul legist a declarat că el crede, pe baza informațiilor disponibile, că actorul și soția sa ar fi putut muri din cauze naturale, ceea ce ar crește probabilitatea unei teorii a „inimii frânte”.

Gill a declarat că descrierea modului în care a fost găsit corpul lui Hackman sugerează că acesta s-ar fi prăbușit.

„El are un istoric de boli de inimă. Are un pacemaker. Așa că nu ar fi neobișnuit. Dar partea neobișnuită este de ce atunci s-a prăbușit și ea?” a spus Gill.

Gill a presupus că Betsy și-a găsit soțul fără suflare, continuând:

„Apoi începi să te întrebi: Există acest scenariu în care stresul de a vedea pe cineva murind ar fi putut declanșa o moarte naturală în cazul ei”.

Poliția a declarat că Hackman a fost găsit mort în holul de intrare în casă, cu bidonul și ochelarii de soare lângă el, pe jos, în timp ce Arakawa a fost descoperită întinsă pe podeaua băii, cu pastilele prescrise împrăștiate pe blatul din apropiere.

Se crede că cei doi erau morți de mai multe zile înainte de a fi găsiți, iar ambele cadavre prezentau semne de descompunere și erau parțial mumificate.

Potrivit șerifului comitatului Santa Fe, Adan Mendoza, stimulatorul cardiac al lui Hackman a fost înregistrat ultima dată ca funcționând pe 17 februarie, cu nouă zile înainte de descoperirea cadavrelor, ceea ce ar putea indica ziua în care a murit.

Mai multe teorii, la fel de probabile

Gill a adăugat că circumstanțele în care au fost găsite cadavrele ar putea susține, de asemenea, o teorie la fel de probabilă.

În loc ca Hackman să moară primul sau să sufere o urgență medicală, Arakawa ar fi putut să se prăbușească înainte ca Hackman „să o găsească și să se ducă să caute ajutor sau să-și ia telefonul, iar apoi să se prăbușească și el din cauza stresului. La fel de probabil”.

Gill a adăugat că Hackman era cu trei decenii mai în vârstă decât Arakawa și se știa că are o boală de inimă, ceea ce a contribuit la fezabilitatea acestei teorii.

‘Dar autopsia ar arăta cu siguranță dacă ea avea o boală de inimă sau cancer sau altceva’, a notat el.

Potrivit medicului legist, se știe că oricare dintre cele două situații „s-au întâmplat, un fel de inimă frântă, aproape”.

‘Să-ți găsești dintr-o dată persoana iubită moartă pe podea poate crește adrenalina și asta îți stimulează inima să bată mai repede, iar asta poate pune inima într-un ritm neregulat’, a explicat Gill.

Deși a indicat anterior că o ‘sinucidere în doi’ este puțin probabilă, Gill nu ar exclude posibilitatea ca Arakawa să își fi găsit soțul mort și, în stare de angoasă, să fi murit prin sinucidere, ceea ce ar putea explica pastilele neidentificate care erau împrăștiate pe tejgheaua din baie în apropierea locului în care a fost descoperit cadavrul ei.

Cu toate acestea, această posibilitate nu poate fi stabilită sau exclusă până la primirea rezultatelor raportului toxicologic, care ar putea dura încă câteva săptămâni.

Autoritățile de aplicare a legii au declarat anterior că nu vor anunța ce medicamente au fost omise din motive de confidențialitate.

Rezultatele raportului toxicologic ar putea fi, de asemenea, valoroase pentru a exclude „intoxicația sau rănile” ca explicații, a adăugat Gill.

Care este probabilitatea să fi fost o sinucidere în doi

Medicul legist a declarat anterior că era puțin probabil ca Hackman și Arakawa să se fi sinucis împreună. Gill, care a declarat că a avut de-a face în trecut cu „cazuri ca acesta”, a explicat că cuplurile care mor în urma unei sinucideri duble sunt „de obicei… împreună în pat”.

Cu toate acestea, Hackman a fost găsit în holul de la intrarea în casă, în timp ce Arakawa era în baie.

‘Faptul că sunt în două locuri separate îmi spune că eu cred că este mai puțin probabil’, a continuat Gill.

Medicul legist a declarat că informațiile inițiale despre scenă fac să pară că Hackman s-a „prăbușit”, mai ales că acesta avea un istoric de boli de inimă și un stimulator cardiac.

Un alt detaliu pe care Gill s-a concentrat a fost faptul că Hackman era se putea deplasa înainte de a muri, ceea ce, în opinia sa, a diminuat probabilitatea unui scenariu în care el ar fi rămas potențial neajutorat dacă Arakawa ar fi murit prima.

‘Uneori vom vedea cazuri în care cineva este imobilizat la pat și poate are demență și apoi îngrijitorul său moare în urma unui eveniment natural și atunci nu mai este nimeni acolo care să aibă grijă de el, iar apoi prima persoană moare de deshidratare sau orice altceva’, a explicat el. Nu cred că acesta este cazul”.

Aceste informații ar putea fi deosebit de utile pentru a compara momentul în care Arakawa ar fi murit, deși Gill admite că „este o zonă puțin mai gri”.

Ce indicii au oferit cei trei câini ai familiei

Unii fani ai actorului au fost bulversați să afle că unul dintre cei trei câini ai cuplului, o corcitură kelpie australian în vârstă de 12 ani numit Zinna, a fost găsit mort în casa lor, în timp ce ceilalți doi câini erau încă în viață.

Câinele mort fusese închis într-o cușcă într-un dulap în apropierea locului în care a fost găsită Arakawa, în timp ce un câine viu a fost găsit în baie, la doar 5 metri de cadavrul lui Arakawa, în timp ce celălalt a fost găsit afară, pe proprietate.

Gill a declarat că faptul că câinele mort a fost descoperit în cutia sa închisă înseamnă că a murit probabil din cauza „faptului că nu a primit suficientă hrană și apă”, adăugând că câinii „nu pot supraviețui decât aproximativ o săptămână fără hrană și apă”.

Câinii supraviețuitori – un ciobănesc german pe nume Bear și un amestec de Akita și ciobănesc de șapte ani pe nume Nikita – sunt acum îngrijiți de un prieten de familie.

Moartea Zinnei a fost unul dintre factorii care au alimentat inițial zvonurile conform cărora Hackman și Arakawa ar fi murit în urma unei scurgeri de monoxid de carbon, înainte de a se clarifica faptul că câinele fusese închis și, prin urmare, nu a avut acces la hrană.

Deși Gill nu a fost mișcat de teoria „sinuciderii în doi”, probabil că va trece ceva timp până când ancheta se va încheia și autoritățile vor putea dezvălui ce s-a întâmplat cu adevărat.

(Citește și: Nepotul lui Gene Hackman vorbește despre „teoriile” din jurul morții actorului și a soției acestuia. „Nu vreau să speculăm”)

De ce renunțase Gene Hackman la actorie și cum și-a petrecut ultimii ani din viață

În ultimii ani Hackman trăise o viață retrasă, după ce s-a retras discret din actorie după filmarea comediei “Welcome To Mooseport” din 2004.

Deși fanii au speculat ani de zile că eșecul de box-office al filmului ar fi putut contribui la decizia să plece de la Hollywood, Hackman însuși a explicat de ce a renunțat la actorie.

Într-un interviu din 2009, la câțiva ani după ce s-a retras, Hackman a dezvăluit că inima l-a împiedicat să se întoarcă în fața camerei de filmat.

„Picătura care a umplut paharul a fost de fapt un test de stres pe care l-am făcut în New York”, a explicat Hackman. Medicul m-a sfătuit că inima mea nu este în starea în care ar trebui să o supun stresului’.

Anterior, într-un interviu acordat în 2004, Hackman a recunoscut că are o ‘teamă’ de moarte, deși o considera un lucru perfect normal.

‘Încerc să am grijă de mine’, a spus el după ce a fost întrebat dacă era îngrijorat de sănătatea sa. ‘Nu am o mulțime de temeri. Am teama normală de a muri – știți, cred că toți ne gândim la asta, mai ales când ajungi la o anumită vârstă’, a continuat el.

Hackman a adăugat că principala sa prioritate a fost să se asigure că soția și familia sa sunt ‘îngrijite’.

‘În afară de asta, nu am prea multe temeri’, a declarat el.

În același an, “Welcome To Mooseport” a fost lansat și primit cu dezamăgire din partea criticilor și a publicului. Hackman nu a mai acceptat niciodată un alt rol după “Welcome To Mooseport”, iar fanii actorului au fost dezamăgiți de faptul că acesta nu a avut un ultim film de succes.

Cuvintele actorului despre un ultim film, o premoniție sumbră

O parte din dezamăgire s-a datorat deciziei starului de a aștepta câțiva ani pentru a-și confirma retragerea, ceea ce i-a lăsat pe cinefili sperând la un film triumfal de sfârșit de carieră. Hackman și-a oficializat retragerea abia în 2008 – la patru ani după “Welcome To Mooseport”.

“Nu am ținut o conferință de presă pentru a anunța retragerea, dar da, nu voi mai juca”, a spus el la acea vreme, explicând în același timp de ce a păstrat tăcerea atât de mult timp. ‘Mi s-a spus să nu spun asta în ultimii ani, în cazul în care apare un rol cu adevărat minunat, dar chiar nu mai vreau să fac asta’.

Cu câțiva ani înainte de a-și filma ultimul film, Hackman a făcut ca perspectiva unei reveniri pe scenă să pară, de asemenea, puțin probabilă.

„Ar trebui să mă simt confortabil”, a spus el despre o posibilă revenire în timpul unei discuții cu Charlie Rose. „Am trăit o viață ușoară prea mult timp pentru a mai sta în camping. Când locuiam la New York, era o perioadă de sărăcie pentru mine”.

Confortul a fost din nou principala sa preocupare într-un interviu din 2011, în care se gândea să se întoarcă la film – dar numai dacă ar putea filma acasă.

„În propria mea casă, poate, fără ca ei să deranjeze nimic și doar una sau două persoane”, a spus el.

Aceste cuvinte au căpătat un ton mai sinistru după ce Hackman a fost găsit mort la domiciliul său din Santa Fe.

(Citește și: Ce s-a întâmplat cu Gene Hackman cu doar câteva luni înainte să moară? Dezvăluirea făcută de un apropiat)