Monalisa, transgenderul care a murit ars de viu în timpul unui live, poveste de viață impresionantă. Provenea dintr-o familie modestă și avea 6 frați

Monalisa, una dintre cele mai importante și mai cunoscute persoane din comunitatea LGBT, s-a stins din viață de Crăciun, în timpul unui live pe Facebook. Pisica sa a răsturnat candela care se afla pe pat, urmând mai apoi ca locuința să ia foc. Ce povestea de viață avea transgenderul, rămâne să aflați în rândurile de mai jos.

Pe numele său real Tudor Marian Pop, transgenderul provenea din Vatra Dornei, dintr-o familie săracă și fără prea multe posibilități materiale. În cadrul unui podcast în care a fost invitat, transgenderul și-a expus povestea de viață.

Transgenderul Monalisa, relație distantă cu tatăl său

În urmă cu ceva timp, transgenderul povestea că tatăl lui avea probleme cu alcoolul. Erau șapte frați la părinți, mama lor fiind cea care i-a crescut de una singură. Cât despre relația cu tatăl, Monalisa povestea că bărbatul niciodată nu a acceptat latura sa feminină.

„Provin dintr-o familie modestă. Mai mult mama ne-a crescut pe toți șapte. Tata a fost și n-a fost…Foarte alcoolic. Provin dintr-o familie cu probleme financiare, nu bogată. O familie frumoasă.

Nu am fost niciodată apropiată de tatăl meu. Nici nu am simțit că am tată, dar nici nu m-a interesat dacă m-a acceptat”, a declarat Monalisa, în timpul vieții, în cadrul unui podcast.

Monalisa, elevul de nota 10. Cum și-a dat seama cine vrea să fie, de fapt

Cu visuri mari și speranțe că va reuși în viață, transgenderul a plecat la Iași. Acolo a studiat baletul, moment în care și-a dat seama de latura sa feminină.

„Am ajuns la Iași și am făcut coregrafie, balet. Aveam visuri mari. Voiam să dansez, să fiu tot elevul de 10, să învâț bine, dar crescând în cămin, la colegiu, mi-am dat seama că de fapt nu vrea Tudor să danseze, vrea Monalisa să danseze. Am preferat să o las pe Monalisa să danseze”, a mai spus transgenderul.

Incendiu provocat de pisica transgenderului Monalisa

Cunoscutul transgender din Iași a avut parte de o moarte oribilă, chiar de Crăciun. În timp ce era live pe Facebook, Tudor a adormit. În pat, lângă el, se afla o icoană pe care ținea mâna, dar și o candelă aprinsă. În boxe răsuna muzica bisericească, iar mai mulți internauți priveau la transmisiunea live de pe Facebook.

La un moment dat, pisica acestuia a sărit în pat și a răsturnat candela care ardea. Doar de 4 minute a fost nevoie pentru ca focul să aprindă cearceaful de pe pat. Oamenii care priveau live-ul au sunat la Poliție, însă a durat foarte mult până când au reușit să afle adresa lui Tudor.

Din păcate, salvatorii au ajuns mult prea târziu. În momentul în care au intrat în locuința plină de fum, aceștia l-au găsit atât pe Tudor, cât și pe pisica ce a provocat incendiul, morți.

Potrivit informațiilor apărute în presă, familia Monalisei este de părere că moartea transgenderului este una misterioasă. Apropiații acestuia sunt de părere că la mijloc ar fi o mână criminală. Află AICI mai multe detalii.