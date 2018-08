Monica Anghel, de nerecunoscut după ce a slăbit 30 de kilograme

„Am slăbit 30 kg. Am intrat în acest program, Good Life, de pe 1 octombrie 2017. Sunt monitorizată săptămânal de un nutriţionist, kinetoterapeut, fizioterapeut şi psiholog. Îmi fac analizele din 3 în 3 luni. Ultima dată mi-a ieşit ureea mare la analize şi atunci medicul nutriţionist mi-a spus să reduc consumul de carne. Mi-a zis să ţin două zile de post pe săptămână. Am avut o mare voinţă şi iată că se poate. În paralel, fac şi sport. Nutriţionistul meu este Andreea Şuvoială, ea se ocupă de mine şi îmi spune ce trebuie să mănânc, ce trebuie să scot din alimentaţie, fie să adaug, sigur, pe baza analizelor, după cum spuneam. Sunt matinală, dintotdeauna am fost aşa. Merg în fiecare dimineaţă la ora 7 la kinetoterapie la medicul Adrian Însurăţelu şi la fizioterapie, la doamna doctor Ionela Preda. Şedinţele de psihologie le fac la medicul Violeta Kaparaliotis”, a explicat Monica Anghel pentru click.ro.

Ce mănâncă Monica Anghel

Monica Anghel îmbină minunile unei diete personalizate cu sportul. Vedeta mănâncă foarte sănătos și respectă cu strictețe regimul, fără să se înfometeze foarte tare.

„Dimineaţa, la prima oră, mănânc o omletă cu seminţe de chia, fără prea mult ulei. Pe la 10.00 mănânc 10-15 migdale sau nuci. La 12.00, servesc o ciorbiţă de legume, dar fără pâine. A fost alegerea mea să renunţ la pâine. Sunt multe mese, e totul foarte sănătos”, a mai spus vedeta.