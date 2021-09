Monica Anghel, declaraţii despre starea sa de sănătate. Cum se simte artista: „Multumesc pentru grija voastră…”

Monica Anghel a făcut noi declaraţii despre starea sa de sănătate. Artista a anunţat că s-a infectat cu noul coronavirus în urmă cu câteva zile, deşi a făcut ambele doze de vaccin.

Monica Anghel se află în izolare, după ce a fost testată pozitiv la coronavirus. Cântăreaţa ţine legătura tot timpul cu fanii săi şi le povesteşte acestora schimbările prin care trece.

Recent, aceasta a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook în care le-a mulţumit urmăritorilor săi pentru mesajele şi gândurile bune. În acelaşi timp, vedeta a explicat că starea sa de sănătate este din ce în ce mai bună.

„Neata buna OAMENI DRAGI, ma simt bine, din ce in ce mai bine. Va multumesc pentru mesajele voastre,pentru gandurile bune, va multumesc pentru grija voastra si pentru ca imi sunteti alaturi,ma inclin in fata voastra si va doresc tuturor numai bine dragii mei”, a scris artista pe pagina sa de Facebook.

Monica Anghel: ”Eu am crezut că este o răceală”

Inițial Monica Anghel a crezut că este vorba despre o simplă răceală, însă din precauție a decis să facă un test rapid, care din păcate a ieșit pozitiv.

„Sunt pentru prima oară în această situație, am fost vaccinată cu cea de-a doua doză de vaccin pe data de 5 aprilie. Înțeleg că dacă nu aveam vaccinurile făcute ar fi fost o formă foarte gravă. Sunt acasă, totuși fiind acasă sunt monitorizată de medicul meu […].

Eu am crezut că este o răceală pentru că săptămâna trecută am avut un concert la Alba-Iulia și a fost în aer liber, a plouat și m-am gândit că am răcit, doar că eu sunt un om foarte responsabil și am considerat să fac un test rapid. A ieșit pozitiv, din păcate. Am luat legătura cu toți oamenii cu care am intrat în contact săptămâna trecută, din fericire toți au ieșit negativ”, a declarat Monica Anghel, pentru Antena Stars în urmă cu câteva zile.

Sursă foto: Arhivă Cancan