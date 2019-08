Monica Anghel, desfigurată! NU e machiaj şi nici Photoshop: a povestit ce i s-a întâmplat

Îndrăgita cântăreață Monica Anghel a trecut prin momente teribile în urma unui accident, însă a depășit încercarea dificilă și a avut puterea să povestească, în timpul unei emisiuni, ce s-a întâmplat și cum a ajuns într-o astfel de situație… dureroasă.

Nu mai este un secret pentru nimeni că Monica Anghel are o mare pasiune, echitația. Dar, atunci când vorbești despre o astfel de pasiune, nu poți exclude din scenariu și unele riscuri inerente. Prietenul Monicăi a cumpărat un cal, iar cântăreața l-a încălecat și a vrut să facă – după cum declară chiar ea – ”o manevră nu foarte complicată”. Numai că, necunoscând calul, atunci când a încercat să sară un obstacol a avut parte de un șoc.

„Sunt foarte ok, n-am fracturi. E perfect. Prietenul meu a achiziționat încă un cal și eu m-am dus în vizită și am încălecat și am vrut să fac o manevră nu foarte complicată, dar pe care n-am mai făcut-o, și nici nu cunoșteam calul, am vrut să săr peste un mic obstacol și am sărit doar eu. Problema este că eram foarte instructorul meu și de aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Apropo de buza umflată, cred că mi-a sta bine să am acid hialuronic. Normal că mă urc din nou pe cal, dar doar cu instructorul”, a povestit Monica Anghel la Antena Stars.

Monica Anghel ”a dat jos” 30 de kilograme

Monica Anghel este un exemplu demn de urmat! Ea a reușit să slăbească spectaculos, după operația de hernie de disc pe care a suferit-o anul trecut. Cu ajutorul unei diete, dar și al sportului cântăreața a reușit să dea 30 de kilograme în doar 10 luni.

„Am slăbit 30 kg. Am intrat în acest program, Good Life, de pe 1 octombrie 2017. Sunt monitorizată săptămânal de un nutriţionist, kinetoterapeut, fizioterapeut şi psiholog. Îmi fac analizele din 3 în 3 luni. Ultima dată mi-a ieşit ureea mare la analize şi atunci medicul nutriţionist mi-a spus să reduc consumul de carne. Mi-a zis să ţin două zile de post pe săptămână. Am avut o mare voinţă şi iată că se poate. În paralel, fac şi sport. Nutriţionistul meu este Andreea Şuvoială, ea se ocupă de mine şi îmi spune ce trebuie să mănânc, ce trebuie să scot din alimentaţie, fie să adaug, sigur, pe baza analizelor, după cum spuneam. Sunt matinală, dintotdeauna am fost aşa. Merg în fiecare dimineaţă la ora 7 la kinetoterapie la medicul Adrian Însurăţelu şi la fizioterapie, la doamna doctor Ionela Preda. Şedinţele de psihologie le fac la medicul Violeta Kaparaliotis”, a explicat Monica Anghel pentru click.ro.