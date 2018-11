Monica Anghel, posibilă concurentă la Exatlon? ”Ceea ce se întâmplă acolo este nemaipomenit!”

Monica Anghel este fanul numărul 1 al show-ului ”Exatlon” și chiar a vrut să participe la emisiune! Un singur impediment însă a fost în calea sa: o intervenție la coloană.

Telespectatorii ar fi avut ocazia să o vadă pe Monica Anghel la Exatlon. Nu de alta, dar îndrăgita artistă și-a dorit nespus să participe la emisiune. Dar… un mic impediment a stat în calea sa. Este vorba despre intervenția la coloană pe care a făcut-o Monica Anghel. (CITEȘTE ȘI: MONICA ANGHEL APELEAZĂ LA FOSTUL SOȚ ȘI LA ACTUALA LUI NEVASTĂ PENTRU INTERVENȚII ESTETICE)

„Eu am urmarit cu mare atentie aceasta emisiune si va felicit pentru ea. Este interesanta, educativa si o urmaresc impreuna cu fiul meu. Exatlon nu este doar o competitie sau un show de televiziune, oamenii aia sunt pusi in situatii grele, stau in conditiile acelea de stres si incearca sa-si depaseasca limitele, iar ce se intampla acolo este nemaipomenit. Va felicit din suflet pentru emisiunea Exatlon pe care o faceti la Kanal D. Si pe mine m-ar fi batut gandul sa particip daca nu as fi avut o interventie pe coloana. Bineinteles daca m-ati fi acceptat la preselectii…Daca nu, nu. (rade). Bafta multa cu noua editie Exatlon, eu o sa fiu acolo, pe receptie”, a declarat Monica Anghel pentru WOWbiz.ro.

Monica Anghel, de nerecunoscut

Monica Anghel a ajuns de nerecunoscut după ce s-a subțiat vizibil. Weekendul trecut, artista a susținut un concert la Pitești, unde fanii au rămas șocați de cât de mult a slăbit. Acum, vedeta poartă haine mulate pe corp, lucru care nu se întâmpla înainte. (VEZI ȘI: MONICA ANGHEL A VĂZUT MOARTEA CU OCHII. MĂRTURIE CUTREMURĂTOARE A ARTISTEI. “M-A ARUNCAT ÎN…”)

„Am slăbit 30 kg. Am intrat în acest program, Good Life, de pe 1 octombrie 2017. Sunt monitorizată săptămânal de un nutriţionist, kinetoterapeut, fizioterapeut şi psiholog. Îmi fac analizele din 3 în 3 luni. Ultima dată mi-a ieşit ureea mare la analize şi atunci medicul nutriţionist mi-a spus să reduc consumul de carne. Mi-a zis să ţin două zile de post pe săptămână. Am avut o mare voinţă şi iată că se poate. În paralel, fac şi sport. Nutriţionistul meu este Andreea Şuvoială, ea se ocupă de mine şi îmi spune ce trebuie să mănânc, ce trebuie să scot din alimentaţie, fie să adaug, sigur, pe baza analizelor, după cum spuneam. Sunt matinală, dintotdeauna am fost aşa. Merg în fiecare dimineaţă la ora 7 la kinetoterapie la medicul Adrian Însurăţelu şi la fizioterapie, la doamna doctor Ionela Preda. Şedinţele de psihologie le fac la medicul Violeta Kaparaliotis”, a explicat Monica Anghel pentru click.ro.