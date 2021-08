Monica Gabor a slăbit enorm! Despărțirea de Mr. Pink a afectat-o mai tare decât lasă să se vadă?!

Monica Gabor se află, de câteva săptămâni, într-o vacanță prelungită. După ce a fost în Grecia, aceasta a plecat la sora ei, în Dubai, alături de Irina, fiica ei și a lui Irinel Columbeanu.

Mai mult decât atât, au apărut o serie de zvonuri că Monica Gabor și Mr. Pink nu ar mai forma un cuplu. Persoane din anturajul celor doi au mărturisit faptul că Monica ar fi fost „ținută sub control” de partenerul ei. Prietenii povestesc că Monicăi nu i se permitea să facă niciun pas fără acordul iubitului ei. Ba chiar ajunsese chiar să facă și cumpărături exclusiv online, pentru că nu avea voie să meargă decât la un magazin unde bărbatul avea încredere să o lase.

Însă, deși nimeni nu știe exact care este adevărul, iar Monica Gabor se afișează mereu zâmbitoare, fosta doamnă Columbeanu a slăbit enorm, ceea ce dă de gândit… Suferă Monica după Mr. Pink? Nimeni nu știe exact ce este în sufletul ei, însă miile de următori de pe rețelele de socializare îi sunt alături și o încurajează, spunându-i că familia este cea care contează, iar faptul că, în asemenea momente, le are lângă ea pe fiica și sora ei, este un lucru minunat.

Ce spune Irinel Columbeanu despre despărțirea Monicăi de Mr. Pink

”Nu este vorba că se întoarce la mine. Nu cred că este posibil. Sincer să fiu și dacă aș avea o confirmare despre despărțirea lor, nu cred ca ar fi bine să o spun. Vreau să fac doar câteva atenții. În presa sunt numai interpretări, nu s-a văzut nimic clar.

Nu am de unde să știu ceea ce este în sufletul ei. Eu nu am luat legătura cu Monica. Este ceva diplomat sa nu deschid acest subiecte. Unele speculații nu sunt adevărate nici pe departe. Și sa știți ca cel mai mare lux este sa spui adevărul. Când am spus ca e bine, credeți-mă că e foarte bine. Mie nu mi place sa mă bag în ciorba altuia. Prefer sa ma fac dispărut atunci când sunt cautat”, a mărturisit Irinel Columbeanu.

