Monica Gabor, găsită într-o stare deplorabilă. „Noroiul” aruncat de propria familie a distrus-o. Dezvăluiri de impact făcute de Irinel Columbeanu

În anul 2006, Irinel Columbeanu și Monica Gabor decideau să își unească destinele în mod oficial. În ciuda diferenței de vârstă de 30 de ani dintre ei și a gurilor rele, cei doi nu au ținut cont de nimic și au făcut nunta. Evenimentul a fost unul grandios, însă marcat și de o mare tristețe pentru Monica Gabor. Familia acesteia nu a acceptat relația cu fostul milionar, iar tânăra a suferit mult din această cauză.

Atunci când relația dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor a devenit publică, familia tinerei a avut un șoc și nu l-au putut accepta pe bărbat, fapt ce i-a adus de-a lungul timpului multă tristețe actualei doamne Pink. Recent, omul de afaceri a dezvăluit gândurile care au măcinat-o pe tânăra lui soție și situația în care a ajuns din cauza familiei.

„Am găsit-o plângând”

Irinel Columbeanu a subliniat, cu subiect și predicat, că nu a fost niciodată acceptat de familia Monicăi Gabor. Acesta și-a amintit că pe vremea când legătura lui cu mai tânăra iubită a fost făcută publică, familia Monicăi a avut reproșuri acide la adresa celor doi. Primele imagini cu Irinel și Monica în ipostaza de cuplu au revoltat familia tinerei, iar imediat telefonul a început să sune.

Monica Gabor a primit numeroase apeluri, iar reproșurile nu au lipsit din dialogul celor doi. Atitudinea celor dragi și vehemența în gânduri și vorbe care i-a învăluit pe aceștia au dărâmat-o pe fosta doamnă Columbeanu. Omul de afaceri a mărturisit că la acel moment și-a găsit iubita într-o stare deplorabilă, plânsă și măcinată de gânduri.

„Cu un an înaintea nunții, după ce m-am cunoscut cu Monica, am avut ideea genială să mergem la ceva legat de Festivalul Callatis. Ducându-ne acolo, am stat în sală, eu lângă ea, și ne-au filmat. Atunci, au văzut-o rudele ei și au început să sune telefoanele, iar eu am găsit-o plângând. Rudele descopereau cu cine e ea”, a declarat Irinel Columbeanu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Însă, deși familia Monicăi nu a acceptat relația, un an mai târziu, cei doi se căsătoreau. La acea vreme ea avea 18 ani, iar el 49 de ani. Nunta acestora a fost una cu fast, cu sute de invitați și a avut loc la Izvorani. Nuntașii au fost plimbați cu vaporul pe lacul Snagov, s-au distrat pe cinste și au fost răsfățați cu 11 feluri de mâncare.

În cadrul evenimentului, Monica Gabor a anunțat și faptul că este însărcinată, iar în anul 2007 a venit pe lume Irinuca, fiica celor doi. Deși nunta a fost una de poveste, mireasa nu s-a putut bucura în totalitate de ea. Familia acesteia nu s-a împăcat cu relația pe care tânăra o avea cu fostul milionar, așa că la eveniment Monica a avut un singur invitat din partea ei.

Mama ei a fost singura care a înțeles-o și a acceptat să vină la nuntă. Acesta lucru a distrus-o, din nou, pe Monica Gabor. Și de această dată, starea ei nu a fost una prea grozavă, însă tânăra a încercat să se bucure de moment.

„La nuntă eu am întrebat-o «măcar spune-mi câți o să fie din partea ta» și atunci mi-a spus că o să aibă un singur invitat. Zic «cum adică?», «Păi, da, pe mama», că mama a fost singura care nu a criticat-o după ce a văzut-o la televizor”, a mai spus Irinel Columbeanu.

