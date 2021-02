Monica Roșu a făcut dezvăluirea! Ce nume îi va da micuței abia născute? ”E de origine arabă!”

Monica Roșu a adus pe lume o fetiță, în urmă cu fix o săptămână, și le rămăsese datoare Lorei și lui Cove, cei doi prezentatori de la Vorbește Lumea, cu numele pe care îl va pune micuței. A avut de ales dintre mai multe, dar fosta gimnastă și soțul ei au decis. Cum se va numi bebelușa?

Monica Roșu a făcut dezvăluirea, fiind întrebată în primul rând ce nume va purta fetița. ”Ne-am gândit și la nume. Toată lumea desăre asta întreabă. După lungi căutări și dezbateri, am găsit numele: Alia Maria! Alia înseamnă nobil, sublim, gingaș, frumos… E un nume de origine arabă, dar e fix pe numele ei”, a spus Monica, la Vorlește Lumea, emisiunea de pe Pro TV. (CITEȘTE ȘI: MONICA ROȘU A NĂSCUT: ”ZIUA DE IERI MI-A ADUS CEA MAI PREȚIOASĂ MEDALIE!”)

Tot ea a explicat și cum va avea loc botezul. Pe care nu l-a programat, din cauza pandemiei. ”Să vedem dacă se poate face și vreo petrecere. Încă nu am discutat. Dacă nu, vom merge doar la biserică, așa, restrâns, iar petrecerea, pe altă dată. Toate fetele, fostele colege, m-au felicitat. M-au sunat, și doamna Mariana m-a sunat”, a povestit, entuziasmată, Monica Roșu. (NU RATA: MOTIVUL PENTRU CARE MONICA ROȘU NU S-A MĂRITAT, PÂNĂ ACUM, CU IUBITUL EI. “NU AM GĂSIT O…” CE PLANURI DE VIITOR ARE FOSTA GIMNASTĂ)

Tot ea a mai spus care este starea de spirit în casă, de când a revenit, cu micuța, de la spital. ”Sunt înconjurată de animăluțe, acum. Sunt bine, micuța e sus, cu tatăl ei. Ce să facem zilele astea? Mâncăm, dormim… E foarte bine. A luat primul 10 din viața ei la naștere, a avut 3,10 kg. Este bine, este sănătoasă. Doarme, ne mai lasă și pe noi să dormim”, a continuat Monica Roșu. Avea să mai dezvălie că a născut prin cezariană. ”Așa mi-a recomandat doctorul. A fost cea mai bună decizie, prin cezariană. Am ceva probleme cu cordonul ombilical. Recuperarea este foarte bună”, a încheiat fosta gimnastă.