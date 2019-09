Motivul pentru care Monica Roșu nu s-a măritat, până acum, cu iubitul ei. “Nu am găsit o…” Ce planuri de viitor are fosta gimnastă

Monica Roșu a plecat împreună cu iubitul ei, în decembrie 2018, într-o scurtă vacanță, la Madrid. În Spania, fosta gimnastă a fost cerută de soție de partenerul ei, care i-a oferit și un suberb inel. Cei doi formează un cuplu de șase ani. Până în prezent, nunta nu a avut, însă, loc.

“Încă nu am programat nunta, nu am găsit o dată anume, nici locația dorită de amândoi, dar cu siguranță va fi”, a spus Monica Roșu potrivit libertatea.ro.

Monica Roșu a dezvăluit că își dorește o slujbă la biserică și, fără să pună presiune pe iubitul ei, vrea să devină cât mai curând mireasă.

“Îmi doresc să fac lucrul acesta degrabă. Poate nu ajungem repede să facem nunta, dar cu siguranță vom ajunge să facem logodna sfințită. Știu că inelul este sfințit, dar vreau să ne sfințească și pe noi doi”, a declarat Monica Roșu.

Își dorește să revină în televiziune

Altfel, fosta gimnastă își dorește să revină pe micul ecran, după experiențele de la TVR 2 și “Exatlon”. “Aș vrea să mă întorc în televiziune, pentru că mi-am luat pauza. Am spus că anul acesta va fi pentru mine, pentru noi. Am mai avut și operația la genunchi și atunci a trebuit să am grijă puțin de recuperare. Încă mă resimt”, a mai spus Monica Roșu.