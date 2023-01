Monica Tatoiu a rupt tăcerea! Vestea că a lucrat cu Serviciile Secrete i-a luat prin surprindere pe mulți. ,,Dacă vrei să știi cine învârte treburile...”

Monica Tatoiu este una dintre cele mai nonconformiste și mai excentrice femei din România. Fostă profesoară de matematică, afaceristă, iar în prezent pensionară, Monica Tatoiu uimește cu fiecare apariție. Viața trăită până acum pare desprinsă dintr-un scenariu de film, cu scene care mai de care mai interesante.

Recent, Monica Tatoiu a fost invitată în cadrul podcast-ului ,,Tare de tot", moderat de Viorel Grigoriu. Vedeta a făcut noi mărturisiri care au fost până acum ferite de ochii lumii. Nu mulți sunt cei care cunosc viața Monicăi Tatoiu, și nici faptul că a lucrat în Serviciile Secrete. Iată ce mărturisiri a făcut.

Monica Tatoiu: ,,Mâine aș face la fel”

Vedeta a povestit că a lucrat cu Serviciile Secrete, experiență care i-a plăcut și pe care ar repeta-o și mâine, dacă ar avea ocazia.

„Am lucrat cu Serviciile înainte, că mi-a plăcut. Asta e în premieră. Și mâine aș face la fel. Dar nu din alea cum scrie în cărțile patriotice, nu. Dacă vrei să știi cine învârte treburile într-o ambasadă, nu e ambasadorul, nu este atașatul militar.

De regulă omul cu informațiile e atașatul cultural. Cu cât e mai mare țara, cu atât cultura e mai importantă. Când era Cortina de Fier și erau conferințe..Mâine aș face la fel”, a mărturisit Monica Tatoiu, în podcastul în care a fost invitată.

Monica Tatoiu, poveste de iubire cu un om important din Servicii

În cadrul emisiunii ,,40 de întrebări cu Denise Rifai", Monica Tatoiu a mărturisit faptul că a avut o relație de dragoste cu o persoană importantă din Servicii.

,,Am fost iubita unui mare om din Servicii. Acum 37 de ani. Dintr-o țară străină. Am fost un fel de Mata Hari. Nu pot să-i spun numele, am copil…”, a declarat fosta profesoară de matematică, în emisiunea prezentată de Denise Rifai.

,,Sunt pasionată de Servicii Secrete. O să spun totul într-un jurnal care o să apară după moartea mea”, a continuat Monica Tatoiu.