Monica Tatoiu își dorește să fie incinerată: ”Eu nu vreau ca fiul meu să vină cu flori la cimitir”

Monica Tatoiu vrea să fie incinerată! Femeia de afaceri și-a făcut deja testamentul, iar acum a șocat pe toată lumea cu ultimele ei mărturisiri.

Monica Tatoiu nu crede în regulile ortodoxiei și atunci când îi va veni sfârșitul vrea, cu orice preț, să fie incinerată.

„Cred că frații mei care sunt arși pe rug, născuți prin același același act al creației, chiar dacă nu sunt ortodocși sunt frații mei. Dacă ei se ard și ajung în Rai, eu de ce nu pot să ajung în Rai? Numai pentru că așa spun niște canoane? Eu nu cred în chestiile astea. Iar eu nu vreau ca fiul meu să vină cu flori la cimitir. Nu cred în toate chestiile astea pre-creștine!”, a spus Monica Tatoiu, la RomâniaTV.

Ce pensie are Monica Tatoiu

Monica Tatoiu este o femeie de succes, o femeie care și-a clădit o carieră și care a muncit pe brânci pentru tot ceea ce are. Iar pensia pe care o are este pe măsura muncii sale. Monica Tatoiu a făcut avere din comercializarea produselor cosmetice, la sfârșitul anilor '90 – începutul anilor 2000, apoi s-a gândit că este momentul să se implice în politică. Iar toată lumea s-a tot întrebat de-a lungul timpului ce pensie are Monica Tatoiu. Ei bine, răspunsul a venit chiar de la ea!

„Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a mărturisit Monica Tatoiu, la o emisiune TV.