Motivul din spatele plecării lui George Burcea din România. De ce a lipsit de la ziua propriului copil

Recent, Andreea Bălan a organizat o petrecere pe cinste pentru fiica ei, Ella. Micuța a împlinit vârsta de 7 ani, iar artista și-a dorit ca fiica ei să aibă parte de o zi memorabilă. Mama ei, adică bunica Ellei, dar și Victor Cornea au fost printre cei care s-au alăturat petrecerii. Totuși, marele absent a fost George Burcea. Fostul soț al artistei a lipsit de la ziua propriului copil. Însă, care să fie, de fapt, motivul? Detaliile se află mai jos, în articol.

În data de 9 octombrie, micuța Ella a împlinit vârsta de 7 ani. Fiica cea mare a Andreei Bălan și a lui George Burcea a avut parte de o petrecere pe cinste. Totuși, marele absent de la această zi importantă a fost chiar actorul. Fostul soț al cântăreței se află peste hotare, la Los Angeles, acesta fiind motivul central pentru care nu a sărbătorit alături de fiica lui. Există probabilitatea ca George Burcea să se afle la filmările pentru cel de-al doilea sezon al serialului „Wednesday”. Filmările erau programate pentru această toamnă.

Chiar dacă nu a putut fi alături de fiica lui, de ziua sa de naștere, actorul a ținut să transmită un mesaj pe rețelele de socializare: „7 ani de Ella Maya ♥️. 7 ani de iubire pură, de zâmbete, de îmbrățișări, pupici și cele mai dulci mânuțe. Luv ya Ella Maya Burcea ♥️. MyEllaMaya 😍”.

La petrecerea micuței Ella s-au alăturat Victor Cornea și băiețelul său, Luca, în vârstă de 10 ani. Despre acest aspect a vorbit chiar tenismenul, în cadrul unui interviu exclusiv!

„Luca a fost și la ziua mea de naștere și a fost prezent și la ziua Ellei. Se înțelege bine și cu Ella, așa că nu există probleme!”, a mărturisit iubitul Andreei Bălan. CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, detaliile, iar acestea pot fi consultate AICI.

Andreea Bălan nu s-a ferit să mărturisească faptul că are o relație specială cu tenismenul Victor Cornea. În cadrul unei emisiuni TV, artista mărturisea că spiritualitatea i-a adus împreună. De altfel, în cadrul unui videoclip încărcat pe internet, cântăreața a dezvăluit că ceea ce și-a proiectat în subconștient, în timpul meditației, a regăsit în realitate, după ce l-a cunoscut pe sportiv.

„În meditațiile mele vedeam un lan de floarea soarelui tot timpul și mă simțeam acasă. În momentul în care am ajuns la Sibiu, în casa părinților lui, am avut o revelație și un șoc de bucurie să văd că toată casa părinților lui era plină de buchete de floarea soarelui. Atunci am realizat că el este cel din meditațiile mele, că eu îl vedeam în acele meditații, că îl chemam și vedeam ce urma să se întâmple, dar era doar o chestiune de timp. Am fost atât fericită să realizez că el este acel suflet cald și bun din meditațiile mele și că astfel ne-am găsit, ne-am chemat unul pe celălalt”, a povestit Andreea Bălan, pe contul său de Youtube.