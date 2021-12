Mihaela Tatu s-a retras din lumina reflectoarelor, iar viața ei a căpătat un alt sens. Experiențele au învățat-o cum să se bucure de tot ce primește, dar să nu pună presiune pe ea din cauza faptului că, la 58 de ani, este o femeie singură. CANCAN.RO are declarații exclusive!

A prezentat emisiuni de succes, a fost idolatrizată de multe femei, iar aceste experiențe au venit la pachet cu foarte multe lecții. Mihaela Tatu, în vârstă de 58 de ani, nu se plânge, așa cum ar spune unii, de faptul că, deocamdată, este o femeie singură. Ba din contră!

Fosta prezentatoare TV privește acest aspect cu lejeritate, tocmai de aceea simte că, atunci când va veni momentul, se va putea bucura și mai mult de acea experiență.

„Viața mea curge frumos!”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Mihaela Tatu a vorbit despre viața personală, lipsa partenerului, dar și despre relația cu fiica ei.

”Am alte priorități și alte valori. Asta nu înseamnă că nu poate să fie cineva în viața mea. Ce are una cu alta? Este stupid totul! Am declarat că sunt singură pentru că nu am timp să mă ocup de această latură a existenței mele. Dacă o să fie cineva să vină în viața mea e bine, dacă nu, asta este. Nu e un capăt! Viața este un tot! E un tot care îți aduce împliniri.

Nu e cineva. Și? Care este problema? Atât timp cât tu, ție ți-e bine cu ființa ta… Iubirea este tot, e un altceva decât iubirea dintre un bărbat și o femeie. Viața mea curge firesc, normal, între prieteni, râd mult, călătoresc mult, mă bucur de fiică-mea. Viața mea curge frumos!

În momentul în care va apărea un el, probabil că se va colora mai mult. Dar asta nu înseamnă că în clipa asta sunt nefericită sau neîmplinită” , ne-a dezvăluit fosta prezentatoare TV.

„Viața este dincolo de relația dintre un bărbat și o femeie”

Din viața fostei prezentatoare nu lipsește doar un bărbat, ci și fiica acesteia! Relația dintre cele două este una foarte apropiată, dar cursul vieții a dus-o pe Ioana la Berlin. Însă, grație tehnologiei, se văd destul de des.

„Ne vedem de cel puțin trei ori pe săptămână, trăiască tehnologia! Și ne vedem live, pe viu și în direct de cam patru ori pe an, cu tot cu COVID-ul și toate restricțiile.

De sărbători, fiecare cu treaba ei. Eu voi pune vocea pe carte, trebuie să dau gata proiectul până pe 24. Plus șase povești pentru copii.

Viața este dincolo de relația dintre un bărbat și o femeie, este dincolo de… Dar de asta ne dăm seama un pic mai târziu. Și slavă Domnului că n-am trecut prin viață ca gâsca prin apă. Deci am trăit cu bucurie și cu voluptate și cu entuziasm, fiecare zi a vieții mele, fiecare zi, lucru pe care îl fac și acum, dar dintr-o altă perspectivă. Faină de tot!”

Sursă foto: Instagram.com