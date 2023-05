Ionuț Iftimoaie se află în război total după ce și-a ridicat o construcție în Bacău! Fostul kickboxer și-a dorit un mall, însă l-a clădit ilegal, spune Daniel Adobriței, dezvoltatorul imobiliar care are două blocuri lângă construcția lui Iftimoaie. Profund afectat de presupusa nerespectare a distanței dintre clădiri, bărbatul a făcut un apel disperat în CANCAN.RO. Mărturisește că vrea să-l demaște pe Ionuț Iftimoaie și îi adresează acestuia cuvinte grele. Totodată, Ionuț Iftimoaie își spune, la rândul său, partea sa de poveste în scandalul momentului! Firul evenimentelor îl puteți descoperi parcurgând rândurile de mai jos!

După ce Ionuț Iftimoaie a decis să se retragă din ringurile de bătaie și să se stabilească definitiv în Bacău, se confruntă cu o serie de probleme privind procesele deschise pe numele său. Mai exact, după ce a decis să-și construiască un mall în locul său natal, fix lângă două blocuri unde credea, probabil, că nu va avea nicio bătaie de cap, fostul kickboxer s-a „lovit” de Daniel Adobriței, dezvoltatorul imobiliar al blocurilor în cauză. La mijloc ar fi, de fapt, o serie de nereguli după care s-ar fi ghidat Iftimoaie atunci când a decis să realizeze construcția. O presupusă distanță nerespectată între clădiri de fostul concurent de la Survivor, funcționare fără autorizație de incendiu… Daniel Adobriței le dă în vileag pe toate, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. Numai că Ionuț Iftimoaie a fost, la rândul său, contactat de publicația noastră pentru a-și susține punctul de vedere. Fostul kickboxer susține, printre altele, că problemele pe care le are în speța dată reprezintă un motiv pentru care a părăsit Survivor.

Ambele părți implicate în acest scandal cu iz penal ne-au pus la dispoziție documente emise de instituții abilitate ale statului, pentru a-și demonstra dreptatea. De la dezvoltatorul imobiliar am primit o serie de documente în care Inspectoratul de Stat în Construcții, în urma unei inspecții efectuale la clădirea ridicată de Ionuț Iftimoaie, descoperea o serie de nereguli. La rândul său, sportivul ne-a trimis și el un document emis de aceeași instituție, care anulează primele constatări. Pentru a nu crea o confuzie în rândul cititorilor, am decis să nu publicăm documentele nici unei părți.

„S-a apucat și a construit lângă mine total ilegal„

Daniel Adobriței, dezvoltatorul imobiliar al blocurilor situate lângă construcția lui Iftimoaie, își dorește ca fostul concurent de la Survivor să-și demoleze clădirea.

„Eu am cele două blocuri de lângă cașcarabeta ăstuia, mall-ul Iftimoaie. Sunt dezvoltator, sunt blocuri P+8, iar ăsta s-a apucat și a construit lângă mine total ilegal. Am proces verbal de la Inspectoratul de Stat în Construcții, de la Bacău, în care i-a descoperit toate ilegalitățile. Procesul acela verbal a ajuns la ISU Bacău. Cei de la ISU Bacău, începând cu vreo doi colonei și nu știu care mai sunt, au venit în inspecție și și-au dat seama că mall-ul lui Iftimoaie nu respectă distanțele legale și cu incendiu… exact ca în cazul Colectiv. Identic.

Ăștia de la ISU și cu Iftimoaie sunt anchetați de DNA, bănuiesc că de asta a și venit acasă de la Survivor. Eu sunt parte în dosarul ăla, mai sunt parte în alt dosar penal cu el, aici la Moinești. Domnule, sunt niște interlopi. Iftimoaie e un interlop, un infractor cercetat în trei dosare penale, inclusiv a furat bani europeni. Are proces, dosar la DIICOT Bacău. Cu mine are dosar, deci e trucare a licitației, e tot cu mine. A venit cu al lui cumnat la licitație, au executat un teren și e deturnare a licitației, pușcărie de la 1-5 ani, pe Art. 246, Cod Procedură Penală. Sunt niște infractori care se dau ceea ce nu sunt. Aici e o gașcă mai mare. Și primarul, care e primar de 20 de ani, le e frică oamenilor din Comănești să vorbească de Viorel Miron. Un analfabet funcțional care a făcut facultatea la 57 de ani. Acum are 70 de ani, nu-l poate schimba nici naiba. Eu vreau să demoleze construcția. A cerut și Prefectura anularea autorizațiilor.

Autorizația de construire se emite în baza certificatului de urbanism, care prevede distanțe minime ce trebuiesc respectate față de vecinătăți. Astfel, cerință ISU este de minim 10 metri între clădiri, conform NP118-99, iar conform OMS 119/2014 Art 5, distanța minimă între clădiri este de 15 metri. Distanță nerespectată de Iftimoaie. Clădirea lui se află la 6 metri de blocul meu. Cu sprijinul primarului și al celor de la urbanism, totul este posibil”, a declarat Daniel Adobriței, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care am păsărit Survivor”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ionuț Iftimoaie spune cum stau lucrurile din punctul său de vedere și recunoaște că a fost amendat pentru că a funcționat fără autorizație de securitate la incendiu.

„Firma lui Daniel Adobriței a ridicat niște blocuri lângă mall-ul mel, blocuri care nu mai au autorizație de construcție din 2007, cred. Nu sunt finalizate, nu sunt recepționate, ei au firma în faliment. Sunt foarte supărați că eu am dezvoltat un centru comercial la ieșirea din oraș. Distanțele sunt cele legale. Clădirea respectivă nu a suferit niciun fel de modificare față de cum a fost proiectul, iar legat de funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu, aceasta a fost verificată, a fost amendată pentru asta, este în curs de obținere a autorizației, este contract semnat cu firma pentru a face chestia asta, așa cum sunt foarte, foarte multe clădiri, inclusiv de-ale statului, care în momentul de față funcționează fără această autorizație. Legea a permis ca până în decembrie 2022 să se funcționeze pe baza unei declarații pe propria răspundere.

Nu văd, în momentul de față, nimic altceva decât dorința acestuia (nr. a lui Daniel Adobriței) de a mă denigra, motiv pentru care, de altfel, de patru ani de zile de când am început această investiție, mă ține numai în procese. Este supărat de faptul că eu am cumpărat un teren care a fost scos la executare silită. A fost un teren pe care el l-a cumpărat și au amplasat pe el parcarea pentru blocuri, iar în momentul în care ei au intrat în executare silită, am cumpărat eu acel teren după cinci ani de zile. Practic, a fost scos la licitație de vreo 15 ori, nu l-a cumpărat nimeni și la cinci ani de zile distanță l-am cumpărat eu. Eu nu am construit mall-ul pe acel teren, terenul respectiv a rămas în continuare cu funcția de parcare și nu s-a pus problema asta. Dar dânsul este foarte supărat și pentru că eu am construit, practic, în fața blocurilor. Deși, înaintea blocurilor mai este o stație de benzină, dar nu sunt atât de supărați pentru că dânșii au fost cei care au vândut terenul respectiv.

Dânșii, în momentul de față, sunt în procedură de faliment și acum ceea ce ei își doresc este să îmi tulbure poziția și procesele pe care ei le tot inventează. Ne-am judecat până la Înalta Curte, unde, de altfel, am și câștigat, am câștig de cauză pe toate procesele până în momentul de față, au fost multe și sunt în continuare multe. Unele decizii trebuiau luate și ăsta a fost și unul dintre motive de business, personale care mă privesc, pentru care am păsărit Survivor, erau decizii pe care trebuia să le iau eu și erau semnături foarte importante. Din păcate, asta este situația. Până când nu făceam nimic din punct de vedere al activității comerciale, eram Iftimoaie, campionul, prietenul tuturor”, a declarat, la rândul său,Ionuț Iftimoaie, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„S-a aruncat de pe bloc, fiind într-un moment de depresie”

În aceeași măsură, Ionuț Iftimoaie dezvăluie că blocurile lui Daniel Adobriței reprezintă un real pericol, ba chiar amintește un episod petrecut atunci când un tânăr a decis să-și ia viața, aruncându-se în gol de pe acoperișul clădirii dezvoltatorului imobiliar.

„Cum am început să construiesc, să fac și eu ceva să trăiesc: „stai, că de asta ne ocupăm noi. Stai și zâmbește frumos la televizor”. Practic, ei și-au folosit influența politică, pentru că, într-adevăr, cândva au fost niște oameni foarte bogați și foarte puternici, ancorați în zona politică, și își mai folosesc contactele astfel încât au reușit, să zic așa… Nu știu ce v-au pus la dispoziție, dar dacă v-au pus la dispoziție niște procese verbale ale celor de la Inspectoratul Teritorial în Construcții, acelea au fost, practic, anulate de Inspectoratul General în Construcții pe motiv că au fost întocmite abuziv. Ei, acum, au acționat în instanță și Inspectoratul General în Construcții, supărați fiind de faptul că au anulat acele procese verbale. Pe lângă faptul că mi-au trimis pe cei de la ISU în control, nu au fost mulțumiți că am fost amendat pentru câteva nereguli pe care le-au găsit, am plătit amendat pentru că așa era firesc, mai durează pentru că investițiile sunt foarte mari, mai durează să pun la punct toată măsurile date, nu mai am foarte mult, dar mai am ceva de lucru ca să pot să finalizez.

Sunt procese pe rol, unde se discută acest aspect, le-am câștigat pe majoritatea pe fond, pe altele le-am câștigat la apel, au făcut altele și altele, și altele. Oamenii asta fac de meserie. Ba chiar mai mult, blocurile respective reprezintă un real pericol pentru noi, aici, în zonă. Nu sunt blocate accesele, copiii minori fiind dornici de aventură, se urcă pe bloc și fac tot felul de filmulețe și poze, punând viața lor în pericol. Într-o dimineață, vreau să vă spun că acest loc a fost folosit de unul dintre tineri pe care l-am găsit lat, deci mort, s-a aruncat de pe bloc fiind într-un moment de depresie. Dar dacă accesul la blocul respectiv ar fi fost blocat, acest lucru nu s-ar fi întâmplat”, a conchis fostul kickboxer.

