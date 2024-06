Motivul halucinant pentru care ispita supremă e OUT de la Antena 1! A făcut ravagii la Insula Iubirii, i-a despărțit pe fermier și Bianca Giurcă, dar și-a găsit nașul!

Oana Monea a răspuns pe îndelete tuturor curiozităților apărute după sezonul șapte al emisiunii Insula Iubirii. Ispita lui Marius Moise a acordat un interviu de senzație, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. La fel de șarmantă ca la TV, dar și cu un aer edificator, blondina a pătruns în dedesubturile show-ului de la Antena 1. Ce credeți, sezonul opt a sărit-o pe Oana Monea, dintr-un motiv uluitor!

La ce facem referire? Ei bine, la relația pe care a avut-o ispita. Cineva i-a pus și ei capac, însă magia nu a rezistat. A dat skip participării la Insulă, însă nu regretă absolut deloc absența din Thailanda.

Ispita lui Marius Moise dezvăluie cum a decurs interacțiunea cu fermierul după Insula Iubirii: „Mă așteptam să mă caute, să-mi spună ceva de dulce!”

CANCAN.RO: Oana, de ce sunt bărbații dispuși să dea ce au acasă pe un miraj?

Oana Monea: Eu cred că Insula este un fel de experiment social. Emisiunea e făcută în așa fel încât să-ți pierzi puțin mințile. Să știi că și noi ca ispite ne pierdem puțin mințile acolo.

CANCAN.RO: Și ție ți s-au aprins călcâiele, măcar un pic?

Oana Monea: Nu, nici pe departe. Dar mă refer la alte situații, că pur și simplu te ia acel miraj de acolo.

CANCAN.RO: Tu ai mai fost contactată de Marius, după ce s-a terminat emisiunea?

Oana Monea: Mă așteptam să mă caute, să-mi spună ceva de dulce, dar nu m-a căutat. Mi-a dat follow pe Instagram, să vadă probabil dacă vorbesc ceva despre el, dar nu. Îți dai seama că pentru el șocul a fost foarte mare. Pentru că eu am fost o ispită în adevăratul sens al cuvântului și nu se aștepta la asta. Sau nu se aștepta în totalitate la asta, să stea lucrurile chiar așa.

Oana Monea a fost OUT de la Insula Iubirii, în sezonul opt, pentru că era angrenată într-o relație: „Acum m-am despărțit!”

CANCAN.RO: Ai fost ispită și în acest sezon?

Oana Monea: Nu, n-am fost ispită sezonul ăsta, am fost sezonul șase și sezonul șapte. Sezonul ăsta am lăsat fetele mai tinerele, mai frumușele, să-mi ia locul.

CANCAN.RO: N-ai mai vrut tu sau nu s-a mai concretizat?

Oana Monea: Eu am fost într-o relație și am preferat să stau acasă, că așa mi se pare normal.

CANCAN.RO: Adică ei te-au sunat și tu le-ai zis «nu, merci, am iubit»?

Oana Monea: Am fost foarte clară și am spus că atâta timp cât sunt implicată în ceva, nu am cum să ajung acolo.

CANCAN.RO: Deci ispita a avut și ea parte de o ispită care i-a pus capac?

Oana Monea: Da, de ce nu?! Dar acum sunt singură. Am fost la Insulă, m-am întors de la Insulă, mi-am făcut o relație și acum m-am despărțit.

CANCAN.RO: Ce n-au bărbații pentru a rămâne lângă tine, Oana?

Oana Monea: O să-mi iau hate pentru asta, dar poate că am eu prea multe bune. Și atunci sperii omul.

„N-am vorbit cu Bianca niciodată. Nu cred că mai avea ce să întrebe!”

CANCAN.RO: Pe viitor te gândești să mai mergi la Insulă?

Oana Monea: Momentan nu cred, nu știu, voi vedea. Acum simt că nu mai am ce face acolo, pur și simplu, îmi doresc să ajung în alte proiecte, în alte emisiuni, dar acolo am făcut cam tot ce se putea face.

CANCAN.RO: Nu te-a durut sufletul de Marius?

Oana Monea: Eu cred că am fost karma lui. Pentru că și el a rănit pe cineva, relația cu care a venit, eu am avut un pic grijă de el.

CANCAN.RO: Nici Bianca nu te-a căutat?

Oana Monea: N-am vorbit cu Bianca niciodată. Nu cred că mai avea ce să întrebe.

