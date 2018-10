Motivul pentru care Adela Popescu a cerut ajutorul fanilor: ”Cum rezolv situația?”

Adela Popescu a vrut să iasă dintr-o situație aparte și le-a cerut ajutorul fanilor săi! Asta după ce s-a jucat împreună cu fiul ei, Alexandru.

Adela Popescu s-a jucat cu micuţul Alexandru pe masa din bucătărie, pe care a desenat-o toată! După toată năzbâtia, frumoasa actriţă şi-a dat seama că, de fapt, cariocile pe care a crezut că le-au folosit erau markere permanente. Așa că Adela Popescu le-a cerut ajutorul fanilor pentru a putea scăpa de această problemă.

„Împreună cu băieţelul am experimentat “mânjirea” mesei din bucătărie. Problema este că am confundat cariocile şi am folosit un marker permanent ce pare că nu se mai ia. Cum rezolv situaţia?”, a scris Adela Popescu pe reţelele sociale. (CITEȘTE ȘI: ADELA POPESCU, MESAJ EMOȚIONANT PENTRU MAMA EI: „ȘTIU DOAR GÂNDURILE MELE DIN FIECARE SEARĂ….”)

Fanii i-au venit în ajutor şi au sfătuit-o să folosească oţet sau alcool sanitar.

Adela Popescu este însărcinată în șapte luni

Adela Popescu este însărcinată în șapte luni și a ajuns la medic. Înainte de a deveni mamă pentru a doua oară, actrița a dorit să știe dacă sarcina decurge bine, iar medicul a asigurat-o pe vedetă că nu sunt probleme. Adela va naște, peste aproximativ două luni, un băiețel. (VEZI ȘI: ADELA POPESCU, ÎN LACRIMI CÂND A PRIMIT CEL MAI FRUMOS CADOU DE ZIUA EI. RADU VÂLCAN I-A FOST ALĂTURI)

Adela Popescu a făcut marți, 26 iunie, anunțul că va deveni mămică pentru a doua oară! Vestea a fost făcută publică în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, când Adela a intrat în legătura telefonică cu mama ei!

„Înainte de momentul tortului ne-am schimbat toți patru în tricouri inscripționate cu mesaje menite să înglobeze toate trăirile noastre legate de venirea pe lume a celui mai nou membru. Acestea aveau să vorbească despre surprindere, lacrimi de fericire, panică, extaz, panică din nou, dar și despre o liniște ce vine din siguranța că frățiorul lui Alexandru va aduce, odată cu venirea lui pe lume, și mai multă fericire în familia noastră”, a declarat Adela în urmă cu doi ani, atunci când ea și Radu Vâlcan deveneau părinți pentru prima dată.