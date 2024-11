Motivul pentru care Adriana Bahmuțeanu s-a despărțit de toți soții ei. Are 7 divorțuri de 3 bărbați diferiți

Adriana Bahmuțeanu, una dintre cele mai controversate vedete din showbiz-ul românesc, a trecut printr-o viață amoroasă tumultuoasă, marcată de 7 divorțuri de la 3 bărbați diferiți. Fiecare căsnicie a avut povestea sa, dar toate au fost încheiate cu un divorț, vedeta spunând adio fiecărui partener din motive diverse.

Deși căsnicia complicată pe care a avut-o cu Silviu Prigoană a fost cea mai mediatizată relație a Adrianei Bahmuțeanu, aceasta a mai trecut prin două căsnicii, prima fiind la o vârstă foarte fragedă.

La doar 18 ani, Adriana Bahmuțeanu s-a măritat în secret cu primul său soț, pe care îl cunoscuse încă din liceu. Relația lor, deși începută romantic, a fost rapid umbrită de gelozia excesivă a partenerului. Dorința Adrianei de a lucra în presă și de a-și construi o carieră a provocat tensiuni uriașe, ba chiar și agresiuni din partea acestuia.

Îmi aduc aminte că eram vecini cu Romică Țociu și cu Ștefan Bănică și am vrut să fac un interviu cu Ștefan și mi-am furat-o rău. Am luat bătaie din cauza lui, dar așa a fost să fie. Peste ani de zile m-am mutat într-un alt apartament, în bloc cu Ștefan Bănică. Mă urmărește!”, povestea Adriana Bahmuțeanu în urmă cu mult timp în cadrul unei emisiuni.

„El era dintr-o familie de preoți și ni s-a spus că nu putem trăi în păcat, așa că am făcut o logodnă la biserică, iar când am împlinit 18 ani, ne-am dus singuri, fără să știe nimeni, la Starea Civilă și am făcut actele. Părinții au fost disperați, le-am dat o lovitură foarte urâtă. Mama mi-a spus doar atât: să nu fac copii. Eram foarte mândră de soțul meu și nu mai vedeam pe nimeni în fața ochilor. Eu cred că sunt genul ăla de femeie căreia îi convine statutul de femeie măritată, la casa ei. Toată viața mea am avut relații lungi, de altfel.

Cel mai mediatizat capitol din viața Adrianei Bahmuțeanu este relația sa cu omul de afaceri Silviu Prigoană, un adevărat rollercoaster emoțional. Cei doi s-au căsătorit pentru prima dată în 2003, dar au divorțat imediat după luna de miere. În anii ce au urmat, au repetat ciclul de împăcări și despărțiri de patru ori, fiecare reconciliere fiind urmată de un nou divorț. Ultima separare oficială, din 2015, a pus punct definitiv unei relații marcate de certuri, acuzații publice și controverse.

În vara lui 2024, Adriana a pus capăt și celui de-al treilea mariaj, cu George Restivan. Căsnicia lor a fost scurtă, iar motivele separării au fost făcute publice chiar de fostul soț. După ce au decis să meargă pe drumuri separate, Restivan s-a întors în SUA împreună cu fiul său, declarând că tensiunile din relație nu au mai avut rezolvare.

„Frate, atingi un punct sensibil chiar acum! Tsellmun, prietena lui Blake, a fost foarte tristă când Blake i-a spus că a doua zi se mută înapoi în California, doar o zi pentru toată lumea din București! Ei au fost în aceeași clasă și mereu împreună! Mi-aș fi dorit să nu mă fi întrebat niciodată asta pentru că Blake chiar și acum suferă și îi este dor de ea și de București.

Dar am făcut ceea ce orice tată cu picioarele pe pământ ar face pentru a-și salva fiul. De când ne-am întors în București anul trecut după vacanța de vară din California, tensiunea din aer era atât de densă încât o puteai tăia cu cuțitul în casa din București în care am stat. Fratele vitreg al lui Blake s-a mutat cu noi și am știut în acel moment că s-a terminat pentru mine și Blake și că eram pe timp împrumutat în București.

Fratele vitreg a fost gelos și rău cu Blake, fără să intru în detalii acum pentru că încă îmi trezește amintiri neplăcute. Am făcut ce trebuie să facă un tată când vine vorba de binele fiului său! Am plecat cu o zi înainte și am lăsat totul în urmă. Nu-mi voi mai pune niciodată fiul în pericol.

Pur și simplu nu suntem obișnuiți cu certurile de familie, furie, gelozie și nu vreau să învăț să trăiesc așa. Îmi pare rău pentru Blake și pentru cât de iubit era în România de către colegii săi și cum a început să crească și să devină un adolescent independent, iar pentru o decizie proastă totul s-a dus pe apa sâmbetei”, i-a răspuns George Restivan unui prieten, la vremea respectivă.