Motivul pentru care Alina Sorescu ar fi divorțat. Cine e „amanta” lui Alex Ciucu

Motivul pentru care Alina Sorescu ar fi divorțat. În spaţiul public au apărut tot mai multe speculaţii cu privire la despărţirea blondinei de Alexandru Ciucu. Mai mult, se pare că o femeie ar fi intervenit în familia celor doi, iar astfel cuplul ar fi decis să se separe.

Alexandru Ciucu prins cu „mâţa-n sac”? Potrivit spynews.ro celebrul designer ar fi avut parte de o întâlnire controversată cu o altă blondă. Cei doi au fost surprinşi în timp ce urcau în apartamentul femeii, unde au ”întârziat” cam două ore.

„Amanta” lui Alexandru Ciucu, prietenă cu Alina Sorescu?!

Femia are în jur de 35 de ani, iar de vreo 15 are propria ei afacere. Se pare că blondina este de meserie coafeză si are un salon de hairstyling în zona Nordului, pe lângă Herăstrău, acolo unde au început să vină si nume sonore din lumea showbizului.

Mai mult, surse din anturajul celor doi susţin faptul că Georgiana şi celebra artista se cunosc, ba chiar ar fi prietene bune. Totodată, Alina Sorescu i-ar fi călcat acesteia pragul salonului de mai multe ori.

Până acum, creatorul de modă nu a dorit să facă declaraţii pe tema acestui subiect. De asemenea şi misterioasa blondina s-a abţinut de la orice comentariu.

Ce spune Alina Sorescu despre divorţ

În urmă cu mai mult timp, artista a fost întrebată despre divorţ, însă la acea vreme a negat vehement orice speculaţie de acest gen.

”Eu sunt destul de obișnuită cu lumea asta. Celebritatea, într-adevăr, nu este ușor de dus pe umeri. Sunt în lumina reflectoarelor de când eram copil. Sunt învățată cu astfel de situații. Vreau să-mi văd mai departe de activitate și familie. Nu am fost cu el la mare pentru că am fost foarte ocupată cu școala de muzică și una dintre fete a avut febră, așa că am stat cu ea. Alex a fost la golf și la întoarcere s-a oprit în Mamaia. Nu mă deranjează bârfele, pentru că sunt obișnuită. Lumea mondenă e mică”, declara atunci artista.

Sursă foto: Arhivă Cancan