Motivul pentru care Betty Stoian și Cătălin Vișănescu nu au făcut cununia religioasă. Ce a pățit fiica lui Florin Salam în Turcia. “Am făcut un duș și...”

Betty Stoian și Cătălin Vișănescu s-au cununat doar civil, nu și religios. Între timp s-a aflat și motivul. Fiica lui Florin Salam a dezvăluit că și-a pierdut inelul de logodnă într-o vacanță în Turcia, astfel că evenimentul a fost amânat. Ulterior, bruneta a primit o altă bijuterie.

Betty Stoian are 21 de ani și este o mamă fericită și o soție împlinită. Cei doi s-au căsătorit civil în 2018 și au împreună un băiețel, Mathias. Pe rețelele sociale, artista a fost întrebată, tot timpul, de urmăritori când va îmbrăca rochia de mireasă și când va avea loc cununia religioasă.

Fiica lui Florin Salam a decis, în sfârșit, să deslușească misterul. A precizat că a fost cerută în căsătorie în două rânduri, însă planurile i-au fost date peste cap după ce și-a pierdut inelul de logodnă în Turcia, când se afla în vacanță alături de soțul ei.

“Mi-am pierdut inelul de logodnă anul trecut, chiar de ziua mea, în Turcia. Am făcut un duș înainte de plecare și l-am pierdut. Am ajuns acasă și nu era inelul. Am ținut foarte mult la inelul ăla”, a povestit Betty Stoian, potrivit viva.ro.

Betty Stoian a primit alt inel din partea lui Cătălin Vișănescu. Când va avea loc nunta

Betty Stoian nu a renunțat la visul de a se căsători religios, precizând că evenimentul ar urma să aibă loc peste aproximativ patru ani, când, speră ea, pandemia de coronavirus va fi istorie. Își dorește o nuntă ca-n povești, cu foarte mulți invitați.

“Mi-a dat alt inel, m-a cerut din nou! Cu nunta însă cred că mai așteptăm trei, patru ani, până se duce toată nebunia cu pandemia. Vreau ca la nunta mea să fiu nemachiată, îmbrăcată cu o rochie simplă, într-un loc unde să fie și munte, și mare, și numai oameni apropiați. Să fie undeva unde nu am mai fost. Eu am făcut cununia civilă înainte să împlinesc 18 ani și după ce am născut am făcut și botezul. La ambele evenimente am fost epuizată. Nu mai vreau să fie așa”, a mai spus fiica lui Florin Salam.