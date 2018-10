Prima fotografie cu bebelușul lui Betty Stoian și al lui Cătălin Vișănescu! Bebelușul are mult…

Prima fotografie cu băiatul lui Betty Stoian și al lui Cătălin Vișănescu a început să circule pe internet. Betty Stoian și Cătălin Vișănescu u devenit, ieri, părinți. Și sunt foarte fericiți, bucurându-se din plin de ”minunea” apărută în viața lor.

În timpul emisiunii ”Răi da Buni”, Cătălin Vișănescu, fericitul tătic, a ”dat din casă” fără rețineri, notează spynews.ro:

„Nu realizez nici acum. Am făcut bagajul, am luat tot ce ne trebuie pentru spital, pentru internare. Betty era un pic speriată, vă dați seama. Am stat puțin să-i ridic moralul. (…) Știu că astăzi este o sărbătoare foarte mare și chiar astăzi, cu o săptămână înainte de termenul ei. Operația a decurs bine, a primit băiețelul nota 10. (…) Da, cred că undeva pe miercuri-joi, mi-a spus domnul doctor că îl punem în pătuțul lui. I l-am făcut, l-am aranjat, i-am făcut și dressing. A fost foarte așteptat și cred că va fi cel mai iubit din această familie. (n. red. – mama) a fost foarte fericită. A plâns până i-au căzut genele”, a spus Cătălin Vișănescu.

În fotografia postată în spațiul online, Cătălin Vișănescu își ține bebelușul în brațe. În afară de expresia fericită a tăticului, se poate observa cu ușurință un detaliu care iese în evidență. Micuțul Matthias Ștefan are afoarte mult păr!

”Băieții mei”, a scris Betty Stoian, cea care a postat fotografia.

