Motivul pentru care Cătălin Bordea și Livia nu au avut copii: „Nu ai cum să știi”

Cătălin Bordea (38 de ani) și Livia (33 de ani) au fost împreună mai bine de 11 ani, dar nu au avut niciun copil împreună. În urmă cu câteva luni, comediantul de la Antena 1 a spus care este motivul pentru care nu au devenit părinți, dar acum mai mulți ani, a avut cu totul o altă declarație. Din spusele sale, dă de înțeles că și-ar fi dorit să fie tată.

Ruptura dintre comediant și soția lui s-a produs de curând, iar CANCAN.RO a prezentat, în mai multe materiale, detalii din spatele tăcerii actorului. După 11 ani de relație, o cununie făcută pe 22 mai 2014 și nunta din 2019, par să se pregătească de divorț. În caz de partaj, nu se pune problema de custodie pentru că nu au avut copii.

De ce Cătălin Bordea și Livia nu au avut copii împreună

În urmă cu patru luni, Cătălin Bordea a fost invitat de către Mihai Bobonete la podcastul său, unde a spus că ei nu ar fi genul de oameni care să poată fi părinți. Pe de altă parte, spunea că ar putea adopta un copil, odată cu trecerea timpului.

„Nu, mulțumesc. Bă nu cred. Nu cred pentru că nu sunt genul de părinte. Nu ai cum să știi până nu ești. Înțeleg teoriile. Dar noi, noi doi nu suntem genul care să facem asta. Când? Deja vine 40, se duce 45, deja nu știu ce. Ne gândeam la un moment dat, să zicem mai încolo, să înfiem un copil”, povestea Cătălin Bordea în podcastul Da Bravo.

Contrat propriilor sale declarații, în urmă cu ani buni, câștigătorul de la America Express spunea că soția sa este cea care nu vrea să îl facă tată, de fapt:

„Nu vrea acum copii Livia. Întâi trebuie să mă crească pe mine”, spunea comediantul, în anul 2014, pentru un post de televiziune.

(CITEȘTE ȘI: Cătălin Bordea încă nu acceptă că a fost părăsit de Livia pentru amant. Detaliul care l-a dat de gol)

Cum a început povestea lor de iubire

În urmă cu ani buni, Cătălin Bordea își spunea, plin de entuziasm, povestea de amor cu Livia. Timp de un an, a urmărit-o pe Facebook cât timp ea se iubea cu alt bărbat. Spre norocul său, când era deja o femeie singură, a venit la spectacolul său. Ulterior, și-a făcut curaj și i-a cerut prietenia în oraș, la un suc.

„Când m-am îndrăgostit de ea, m-am îndrăgostit de zâmbetul ei. Îţi umple ziua, îţi da energie când începe să zâmbească. Mă energiza pe vremea când eram cu altcineva. E foarte ruşinos! Mă energiza uitându-mă la pozele ei.

Mi-am urmărit soția timp de un an pe Facebook. Am primit o cerere de prietenie la un moment dat, am văzut fățuca asta și zâmbetul extraordinar, mi-a dat o energie foarte faină și un an de zile după aia mă uitam în fiecare zi la pozele ei și ale fostului ei prieten. La un moment dat, au apărut niște poze fără el, dar plecase din țară. Apoi, a venit ea acolo unde făceam stand-up, eu eram trist și abătut, a trecut pe lângă mine, a zâmbit.

Venise în Deko, a asistat la spectacol și după a plecat din țară. Și nu știam cum să mă bag în seamă. I-am trimis un mesaj: „Mi s-a părut mie că ai fost aseară la show?” și i-am cerut prietenia, ca pe vremuri. Adică, după ce ne-am cunoscut, mi-am pregătit cererea în prietenie cam o lună. Am scos-o la un suc și am întrebat-o”, a povestit juratul de la iUmor Bordea la Antena Stars.