Motivul pentru care Catinca Roman nu s-a căsătorit: ”Cred că nu toată lumea e…”

A trăit povești de dragoste, dar nu s-a căsătorit niciodată. Iar curioșii se întreabă de ce Catinca Roman nu a ajuns în fața altarului până acum. Ei bine, motivul l-a dezvăluit însăși vedeta.

Catinca Roman are o fată, Calina, cu dansatorul Petre Dumitrescu, cunoscut prin numele de scena „Bebe”, fost component al trupei de stripperi a lui Cornel Pasat. Cei doi s-au despărţit când Calina avea numai 8 luni, aceasta rămânând în grija Catincăi. De atunci, designerul a mai trăit povești de dragoste însă… nu a ajuns niciodată în fața altarului. (CITEȘTE ȘI: CATINCA ROMAN A RUPT TĂCEREA. CUM LE RĂSPUNDE CELOR CARE SUSȚIN CĂ FIICA SA, CALINA, AR SUFERI DE ANOREXIE)

„Am o prietenă care mă stresează să mă căsătoresc. N-am fost neapărat împotriva căsătoriei, dar cred că nici n-am întâlnit persoana. Am profesia de a fi părinte. Cred că nu toată lumea e făcută pentru asta. Ideal ar fi să te căsătorești cu cel mai bun prieten. În primul rând, familia mea a fost foarte deschisă. Nu au pus presiune pe noi când venea vorba despre viața privată. La vremea respectivă, faptul că am făcut un copil necăsătorită a fost privit într-un mod dubios. Am avut comentarii și din partea celor apropiați. Acum e altceva, e cool să fii părinte singur. Am fost cerută în căsătorie, dar nici nu mi-a trecut prin cap”, a mărturisit Catinca Roman la Răi Da’ Buni.

Catinca Roman, hărțuită sexual

Invitată într-o emisiune TV, Catinca Roman a vorbit despre abuzurile pe care le-a trăit de-a lungul vieţii sale. Sora Oanei Roman a mărturisit că a fost pipăită de unul dintre profesorii de la şcoală şi a îndurat avansurile unui fost şef pe când lucra într-un trust de presă. Vedeta a mărturisit că a acceptat copromisul de a fi hărţuită sexual la serviciu, pentru că nu voia să-şi piardă locul de muncă.