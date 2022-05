Motivul pentru care Elena Chiriac a izbucnit în plâns, seara trecută, la Survivor România: ”De când mă știu, oamenii m-au subestimat”

Trei concurenți au mai rămas în show-ul „Survivor România” 2022 de la Pro TV, iar printre aceștia se numără și Elena Chiriac. Tânăra a izbucnit în plâns, seara trecută, în timpul consiliului. Ce a făcut-o să se emoționeze până la lacrimi?

Trei concurenți au mai rămas în competiția „Survivor România” 2022. În seara zilei de 31 mai, telespectatorii vor afla care este marele câștigător al premiului de 100.00 de euro și al titlului de „Supraviețuitor”.

Cei trei concurenți care se vor lupta, în această seară, sunt: Ionuț Popa, Elena Chiriac și Alexandru Delea. Seara trecută, Alexandru Nedelcu a fost eliminat din competiție.

Motivul pentru care Elena Chiriac a izbucnit în plâns la Survivor

În cadrul consiliului care a avut loc seara trecută, Elena Chiriac și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada grea pe care a avut-o la ”Survivor România”. Tânăra se va lupta în Marea Finală, din această seară, cu Ionuț Popa și Alexandru Delea.

Elena Chiriac a mărturisit că nu a avut un drum ușor în competiție: ”Am niște emoții uriașe. Familia mea se uită în momentul ăsta și probabil că are emoții ca și mine. De când am venit aici, am strâns din dinți de durere la fiecare pas.

De când mă știu, oamenii m-au subestimat. Am făcut un sport de bărbați, am reușit să fac și modeling.

Am reușit să ajung la competiții, să lupt cu bărbații și să câștig. Am ajuns aici, pentru că am încredere 100% că pot. Pot doar să sper ca oamenii să creadă în mine cum am crezut și eu”.

