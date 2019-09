Motivul pentru care Gabriela Cristea s-a îmbrăcat în rochie de mireasă la botezul fetiței sale

Vineri, 6 septembrie, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au botezat-o pe micuța Thea Iris Selenea. Iar, acum, s-a aflat și motivul pentru care prezentatoarea TV a ales să îmbrace o rochie de mireasă la eveniment.

În urmă cu trei zile, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au creștinat-o pe mezina familiei. Părinții au ales pentru botezul lui Iris aceeaşi biserică în care a fost creştinată și Victoria. Cele mai frumoase idei au fost puse în practică pentru marea petrecere. Băuturi rafinate, preparate sofisticate, un program artistic spectaculos, într-o locație cu un design aparte.

Pulpă de raţă, cartofi dauphinoise, varză caramelizată cu sos de fructe de pădure, somon cu creveti Black Tiger, legume dulci cu sos lemon butter, Roast Beef cu Sos Remoulade, Filé de Porc cu Sos de Prune au fost doar câteva dintre preparatele alese pentru a delecta papilele gustative ale invitaților.

Însă… curioșii s-au întrebat de ce Gabriela Cristea a ales să îmbrace la botezul fetiței sale o… rochie de mireasă. Ei bine, iată că a venit și răspunsul!

”Am dorit să mă îmbrac iarăși ca la nuntă și să îmi surprind invitații. Alegerea mea vestimentara a avut însă o legătură de suflet, și nu de altă natură. Poate puțini îți amintesc că pentru același gen de ținută, am optat și la botezul primei noastre fetițe, Victoria, și așa am vrut să fie și, acum, la Iris. Am păstrat cumva tradiția petrecerilor familiei Clonda și vreau să spun că a fost minunat. O seară de vis, cu petrecere, muzică, dans și oameni frumoși”, a mărturisit Gabriela Cristea.