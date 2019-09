Cu doar 48 de ore înainte de botezul micuței Thea Iris Selena, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au tras o sperietură groaznică

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se confruntă cu niște probleme înainte de botezul micuței Thea Iris Selena. Surioara cea mare a micuței a ajuns pe mâna medicilor.

Pe 6 septembrie, fetița lor, Thea Iris Selena va fi cel mai răsfațat copil, atât de către părinții lui, cât și de nași, Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu. Micuța va fi creștinată, însă cu doar 48 de ore înainte de marele eveniment, părinții ei au tras o sperietură groaznică. (CITEȘTE ȘI: TAVI CLONDA A RĂBUFNIT DUPĂ CE I-A FĂCUT O SURPRIZĂ SOȚIEI SALE, GABRIELA CRISTEA! CE L-A SUPĂRAT PE CÂNTĂREȚ)

Aflaţi în vacanţă cu câteva zile înainte de botezul lui Iris, Victoria, fetiţa cea mare a cuplului, a înghiţit apă din mare şi a făcut enterocolită. Iar, marți, micuța a ajuns pe mâna medicilor.

“A făcut o enterocolită, am fost ieri cu ea la doamna doctor şi e ok… În sensul cât poate să fie de ok. Azi trebuia să dăm analizele, dar nu am avut de la ce, n-a făcut ce trebuia.”, a spus Gabriela Cristea la “Agenţia VIP”.

Invitații vor fi răsfățați

Cele mai frumoase idei au fost puse în practică pentru marea petrecere. Băuturi rafinate, preparate sofisticate, un program artistic spectaculos, într-o locație cu un design aparte. Pulpă de raţă, cartofi dauphinoise, varză caramelizată cu sos de fructe de pădure, somon cu creveti Black Tiger, legume dulci cu sos lemon butter, Roast Beef cu Sos Remoulade, Filé de Porc cu Sos de Prune, sunt doar o parte din preparatele alese pentru a delecta papilele gustative ale invitaților. (VEZI ȘI: GABRIELA CRISTEA SE PREGĂTEȘTE SĂ REVINĂ LA TV! VEDETA A FOST DATĂ DE GOL CHIAR DE SOȚUL EI)

Tortul micuței Thea Iris Selena va fi unul special, atât în ceea ce privește gustul, cât și design-ul, în ton cu tema petrecerii.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au două fetițe împreună

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au făcut cununia civilă pe 30 aprilie 2015 la Casa de Căsătorii a Sectorului 4 din București. Pe atunci prezentatoarea avea 40 de ani, iar artistul 35 și, în urma ceremoniei, ea a luat numele soțului său în buletin, însă, numele de scenă l-a păstrat. Cei doi soți au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda. Cea de-a doua fetiță a cuplului a venit pe lume pe 17 martie 2019 și a primit numele Thea Iris Selena.

Fosta prezentatoare TV și soțul ei s-au căsătorit religios pe 25 august 2019, iar nașii lor sunt: Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu.