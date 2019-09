Tavi Clonda a răbufnit după ce i-a făcut o surpriză soției sale, Gabriela Cristea! Ce l-a supărat pe cântăreț

Tavi Clonda a împărtășit fanilor ce surpriză impresionantă i-a făcut soției sale, Gabriela Cristea, iar la scurt timp după acest moment special, artistul a răbufnit. Totul s-a petrecut în public… și mulți oameni au observat ce l-a supărat foarte mult pe cântăreț.

Tavi Clonda a răbufnit după ce i-a făcut o surpriză soției sale, Gabriela Cristea

Tavi Clonda a lansat în urmă cu câteva ore melodia “Câștigători”, pe care a scris-o special pentru soția lui și pe care i-a dedicat-o la petrecerea care a avut loc în ziua nunții. Cântărețul a fost nemulțumit când a observat că unul dintre fanii familiei sale și-a făcut un cont pe Instagram cu numele: “familia_clonda” și i-a trimis imediat un mesaj public.

“Dragilor, am lansat piesa #castigatori dedicata sotiei mele, Gabriela, la cununia religioasa de saptamana trecuta! Suntem foarte emotionati si speram sa va regasiti si voi in versuri si in melodie, sa va inspire sa va iubiti si respectati partenerul de viata si de ce nu, daca va casatoriti, sa dansati pe ritmul ei, atat la nunta cat si toata viata!

Multumesc sotiei mele @bygabrielacristea pentru inspiratie,fetitelor mele @bellavictoriamargot si @theairisselena mamei mele, familei mele, nasilor @madalin_augustin_ionescu_insta si @iamcristinasiscanu,lui @tibanschi pentru pian, lui @ralflo_ pentru productie, (…),tuturor care ne-au ajutat de-a lungul anilor si voua pentru sustinerea voastra!✌??❤️??? Daca va place piesa ,distribuiti-o sa o asculte si prietenii vostri si nu uitati sa dati subscribe canalului nostru de youtube #victorienii Vizionare placuta!” este mesajul postat de Tavi Clonda pe rețelele de socializare.

Într-unul dintre primele comentarii strânse de postarea soțului Gabrielei Cristea, un internaut a scris: “Voi face ceva minunat pentru voi. Și chiar sper din suflet să vă placă. Am muncit foarte mult la el”. Când a văzut cum s-a semnat acesta, Tavi Clonda a răbufnit și i-a cerut imediat să schimbe numele contului: “@familia_clonda, vă rog să modificați numele contului în «familia clonda fan page». Mulțumesc”. Rugămintea cântărețului a fost ascultată și îndeplinită imediat: “@taviclonda, bine, așa voi face…”. După cum puteți vedea în a treia poză din galeria foto a articolului, modificările au fost realizate întocmai.

Imagini nemaivăzute de la nunta vedetei Gabriela Cristea și a lui Tavi Clonda

În clipul realizat pentru versiunea de pian a melodiei “Câștigători” a lui Tavi Clonda apar imagini din ziua în care el și Gabriela Cristea s-au căsătorit religios. Multe dintre momentele filmate în ziua nunții lor nu au mai fost văzute până acum și le puteți admira după ce dați play la videoclipul de mai jos.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au două fetițe împreună

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au făcut cununia civilă pe 30 aprilie 2015 la Casa de Căsătorii a Sectorului 4 din București. Pe atunci prezentatoarea avea 40 de ani, iar artistul 35 și, în urma ceremoniei, ea a luat numele soțului său în buletin, însă, numele de scenă l-a păstrat. Cei doi soți au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda. Cea de-a doua fetiță a cuplului a venit pe lume pe 17 martie 2019 și a primit numele Thea Iris Selena.