Motivul pentru care Gigi Becali nu se parfumează + Ce le face angajaților care încalcă această regulă

Gigi Becali a șocat pe toată lumea în momentul în care a declarat că nu folosește parfum. Latifundiarul are însă un motiv extrem de întemeiat pentru care a ales să renunța la esențele tari din sticluțe mici.

În cadrul unui interviu pe care l-a oferit, Gigi Becali a explicat cum a luat această decizie. După ce a citit ,,Paza celor cinci simțuri”, a aflat cu stupoare cum parfumul afemeiază bărbatul. Cum a aflat acest lucru, Gigi Becali nu a mai stat pe gânduri și și-a aruncat toate parfumurile la coșul de gunoi.

Gigi Becali: ,,Sufletul trebuie să fie tare, să fie bărbătesc”

Deși înainte folosea parfum, Gigi Becali și-a dat seama că sufletul lui se afemeiază dacă va face asta în continuare. De asemenea, el a mărturisit bucuros faptul că Dumnezeu i-a dat darul de a nu mai suporta niciun miros de parfum.

„Eu am citit „Paza celor cinci simțuri” care spune că parfumul afemeiază pe bărbat, pentru că sufletul ia pe interior ce are pe exterior. Așa te afemeiază parfumul. Bărbăția este un atribut: și femeia trebuie să aibă bărbăție, dar se afemeiază prin ce poartă pe exterior: ce haine poartă, cu ce parfum se dă. Așa se afemeiază sufletul, dar sufletul trebuie să fie tare, să fie bărbătesc. De-asta am aruncat toate parfumurile, nu mai am nimica, gata […]

M-am gândit așa: ma afemeiază pe mine parfumul? Le-am luat și le-am aruncat pe toate la coș. Nu mai am nimic, nici un parfum. Păi dacă mă afemeiază pe mine… Mi-a dat Dumnezeu dar, că după ce le-am aruncat, nu mai tânjesc după ele. Eu m-am abținut de la ceva ce nu mai voiam.”, a declarat Gigi Becali, într-un interviu la Antena 3.

Cât despre angajații săi care miros a parfum, Gigi Becali are grijă să fie trimiși acasă, pentru a se schimba. (CITEȘTE ȘI: CUI APARȚINE PALATUL DE LA PIAȚA VICTORIEI ÎN CARE LOCUIEȘTE GIGI BECALI? CINE FIGUREAZĂ ÎN ACTE, DE FAPT: „MI-A ZIS CĂ DACĂ NU SEMNEZ, MĂ ÎMPUȘCĂ”)

,,Eu acum dacă miroase cineva pe la palat și-l simt, întreb cine e și-l trimit acasă să se schimbe: ‘Hai pleacă, ieși afară’. Sau o femeie care miroase a parfum prea tare… Ea, femeia, prin parfum te atrage că are afrodisiace. Mie îmi vine să vomit dacă miros. Eu nu suport parfumul, ăsta e dar de la Dumnezeu”, a mai spus acesta.