Cui aparține Palatul de la Piața Victoriei în care locuiește Gigi Becali? Cine figurează în acte, de fapt: „Mi-a zis că dacă nu semnez, mă împușcă”

Gigi Becali locuiește, în prezent, în Palatul său din zona Pieței Victoriei din București. Însă, cine figurează în actele imobilului, de fapt? Patronul echipei FCSB a dezvăluit pe numele cui a lăsat vila! Iată detaliile mai jos, în articol.

În urmă cu 16 ani, Gigi Becali intra în posesia vilei care „tronează” în apropiere de Piața Victoriei din Capitală. La vremea respectivă, latifundiarul din Pipera plătise nu mai puțin de șapte milioane de dolari unui american, pentru a putea locui în Palat. Proprietatea dispune de 3400 de metri pătrați. În prezent, Gigi Becali nu mai este proprietarul în acte al Palatului, ci Alexandra, Cristina și Teodora, cele trei fiice ale sale. În cadrul unui interviu, patronul echipei FCSB a declarat că a trecut proprietatea pe numele lor.

„Ăsta (n.r. – palatul) e deja pe numele fetelor, palatul ăsta. Am lăsat palatul ăsta, pe lângă toate… Le-am zis la fete: «Vă fac palate. Și aici vă fac palate, şi în ceruri»”, a dezvăluit Gigi Becali.

Gigi Becali a vorbit despre modul în care a achiziționat Palatul de la Piața Victoriei

În continuare, Gigi Becali a explicat în ce situație s-a aflat, atunci când s-a decis să achiziționeze Palatul de la Piața Victoriei. Proprietatea respectivă a fost ridicată în anul 1920, de avocatul Iancu Manu, fiind o copie a Muzeului Rodin (Paris).

„Când am cumpărat palatul ăsta mi-a spus unul, George Gaiţă, cică: «bă, Gigi, tu trebuie să ai o casă pe care nu o are nimeni, cea mai tare casă din România».

Bine, măi, hai să o văd. Şi am venit aici. Eu, pe vremuri, aveam aici o cunoştinţă, mai aproape. Când treceam pe aici (n.r. – pe lângă palat), vedeam numai armată, numai… A stat aici Petru Groza.

Şi eu când am intrat aici (n.r. în palat), zic, cât vrea, mă? Şi el zice: «bă, e unul, Cuptor, care cere 13 milioane de dolari, dar el, în mod normal, face 7 milioane de dolari. Şi o vinde, proprietarul e în America». Am venit, am văzut.

În ziua aia am dat telefon, el era prin concediu. L-am găsit, am vorbit eu cu omul. Şi el a zis aşa: «domnule, trebuie să vin în ţară». Am pe cineva care semnează. Am acolo pe cineva care să semneze, dar zice: «trebuie să primesc banii în bancă».

Zic, dă-mi un număr de cont din America, îţi trimit eu banii în America şi după aia semnează avocatul. Dar el zice: «Ai încredere în mine?».

«Păi m-am interesat de dumneata, ce familie eşti n-ai cum să fii escroc». I-am dat banii, 7 milioane de dolari, banii în bancă şi trebuia să vină să semneze avocatul.

Avocatul, când să vină să semneze, nu vrea să semneze. I-am dat telefon. El: «cum, domnule, i-am dat ordin să vină să semneze». I-am dat telefon avocatului, zice: «nu semnez, domnule Becali, că mi-e frică de Cuptor». Cum aşa?

«Păi mi-a zis că, dacă semnez, mă împuşcă». Şi i-am zis: «bine, vino să semnezi şi să văd dacă te împuşcă». M-am dus direct la Cuptor la birou şi i-am zis: «Am venit să te împuşc. Ca să te împuşc eu pe tine ca să nu îl mai împuşti tu pe ăsta că nu îmi semnează mie. Eşti atât de şmecher şi mafiot încât împuşti? Eşti tu mai puternic decât mine? Păi te împuşc eu pe tine».

Şi mi-a zis: «Ho, mă, nebunule, du-te şi semnează!». Eu îl cunoşteam pe Cuptor şi mi-am permis glumele astea. După m-am dus acolo şi mi-a semnat”, a mai spus Gigi Becali, în cadrul unui interviu filmat de Realitatea TV.

