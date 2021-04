Motivul pentru care ÎPS Teodosie nu se vaccinează anti-COVID: ”Mă împărtășesc zilnic și vaccin mai mare ca ăsta nu este”

Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, a afirmat, miercuri, că o recomandare venită din partea preoților către enoriași, de a se vaccina, ar reprezenta o depășire a atribuțiilor acestora. De asemenea, acesta și-a motivat alegerea de a nu se vaccina anti-COVID.

Declarațiile arhiepiscopului vin după ce autoritățile au anunțat că își doresc sprijinul Bisericii pentru suținerea campaniei de vaccinare. ÎPS Teodosie nu s-a vaccinat anti-COVID și nici nu are de gând să o facă deoarece suferă de anumite alergii.

”Noi nu suntem medici ca să recomandăm vaccinul. Ar fi o depăşire a cunoştinţelor şi atribuţiilor noastre. Nu e treaba mea. Nu îmi aparţine mie acest mesaj. Nu am părere. Am o părere că nu e perfect. Atât. Nu mi-e teamă (să îl fac – n.r.), nu trebuie să-l fac pentru că cine are alergii nu trebuie să facă, aşa cred. Nu am nevoie, mă împărtăşesc zilnic şi vaccin mai mare ca asta, mai puternic, nu este altul.

Am citit şi voi mai citi, chiar am fost atenţionat, primesc mesaje de la medici de înaltă ţinută din America, din Germania, dar nu vreau să-i expun aici că nu e treaba mea, care atrag atenţia asupra urmărilor negative.

Nu înseamnează că vaccinul nu e bun. Dacă nu ar fi bun nu l-ar face atâţia oameni. E făcut de nişte specialişti. Dar ca la orice vaccin unii au restricţii, adică au urmări negative datorită unor suferinţe personale pe care le au în organismul lor”, a declarat ÎPS Teodosie.

Coronavirus România, 28 aprilie

Până astăzi, 28 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.051.779 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 983.040 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.240 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 27.833 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 27.04.2021 (10:00) – 28.04.2021 (10:00) au fost raportate 150 de decese (72 bărbați și 78 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.