Motivul pentru care Iulia Albu a păstrat numele fostului soț după divorț. Mihai Albu a făcut dezvăluira

După divorț, Iulia Albu a păstrat numele fostului soț. Puțini, însă, sunt cei care știu motivul real pentru care designerul a luat la vremea respectivă această decizie.

De-a lungul timpului, Iulia Albu a reușit să-și creeze o imagine așa că a decis ca după despărțirea de tatăl fetiței sale să-și păstreze numele fostului soț. Fashion-editorul a intrat în lumea showbiz-ului românesc, însă înainte de căsătorie… Iulia Albu era cunoscută drept Iulia Voichița. Astăzi, doar sora vedetei mai poartă acest nume de familie. (VEZI ȘI: IULIA ALBU ESTE PREGĂTITĂ SĂ DEVINĂ DIN NOU MĂMICĂ! CÂȚI COPII ÎȘI MAI DOREȘTE VEDETA. „MĂ VĂD ȘI ADOPTÂND UNUL”)

Iulia și Mihai Albu au divorțat în 2012, după o căsnicie presărată cu scandaluri. Iar designerul a dezvăluit motivul pentru care fosta lui soție i-a păstrat numele. Se pare că totul a făcut parte dintr-o negociere la sânge.

”Acum iubesc din nou, este bine, nu este exclus să ajung din nou la altar. Și, da, îi voi da soției numele meu de familie, chiar dacă mai există o domniță Albu, vor fi două. Sper doar ca viitoarea soție să nu-mi vină cu găini în casă, nu vreau să o iau de la început cu circul. Nu am de ce să îi cer voie Iuliei, numele este al meu. Tata era din zona Alba Iulia, de aceea ne cheamă Albu. La divorțul de Iulia, numele a fost parte din negociere, i l-am lăsat, pentru că și-a construit cariera pe acest nume”, a precizat Mihai Albu pentru impact.ro.

Iulia Albu, victima bullying-ului

Acum are încredere în sine și nu menajează pe nimeni, dar în trecut Iulia Albu nu era așa. Vedeta s-a destăinuit și a vorbit despre lucuri mai puțin știute din trecutul ei. (CITEȘTE ȘI: IULIA ALBU I-A DECLARAT RĂZBOI OANEI ROMAN: “O FOTOGRAFIE ATÂT DE PRELUCRATĂ”. CĂTĂLIN MĂRUȚĂ A IZBUCNIT ÎN RÂS CÂND A AUZIT DECLARAȚIILE SALE)

”Sunt foarte stăpână pe mine! Acum, ca adult! Nu a fost însă mereu așa! În copilărie, de fapt din grădiniță până la liceu, am fost Scheletron, am avut probleme cu acneea și am fost ținta ironiilor tuturor colegilor mei de clasă. Eram agresată, cum se spune acum, “bullied” și nu îmi e rușine să o spun. Eram foarte slabă, din păcate stilul anorexic, nu cel drăguț, deși mâncam. Primeam tot felul de porecle, de la Scheletron, Schel, aveam chiar și un diminutiv, Schel, nu e chiar diminutiv, e o prescurtare. Mi se spunea în toate felurile în care li s-a spus fetelor înalte și slăbănoage, doar că erau și fete înalte și mai armonios dezvoltate.

Nu am fost niciodată foate umilă, nu am fost cu capul plecat, chiar dacă în sinea mea sufeream foarte mult….Dar nu aveam încredere în mine! E și foarte greu să ai încredere în tine și să fii puternic când toată lumea îți spune altceva. Îmi uram de exemplu nasul, mi se părea foarte mare. Ulterior a început să îmi placă, iar acum, când mă uit la fotografii, îmi dau seama că nu era chiar atât de rău, dar atunci era o mare problemă. Pentru că eram și foarte slabă, nu puteam să port fuste, mi se părea că nu îmi stăteau bine”, a mărturisit Iulia Albu pentru perfecte.ro.